El defensor de Estudiantes, Marcos Rojo, expresó su tristeza luego de la derrota por 1 a 0 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, disputada en el Estadio Centenario de Montevideo. Pese a no conseguir el título, destacó el recorrido del equipo durante el certamen y aseguró que el plantel se va con la tranquilidad de haberlo dejado todo.

“Por todo lo trabajado, por todo lo recorrido durante la Copa, pensábamos que se nos iba a dar. Lo buscamos, lo luchamos, lo trabajamos. No se nos dio, pero con la cabeza en alto”, manifestó el futbolista en diálogo con la prensa tras el encuentro.

Consultado por el desarrollo del partido y la reacción de Estudiantes durante el segundo tiempo, Rojo reconoció la jerarquía del rival, aunque remarcó que el Pincha tuvo sus oportunidades para cambiar la historia.

“Palmeiras es un equipazo, con grandísimos jugadores, muchos que vienen hace mucho tiempo y un técnico que siempre tiene un gran proyecto de trabajo. Pero nosotros, con nuestras armas, lo intentamos, lo metimos en el arco, le creamos chances. No se nos dio y eso da bronca y tristeza”, concluyó.