Marcos Rojo se reencontró con la gloria albirroja después de 17 años

Marcos Rojo, un producto cien por ciento albirrojo, tuco que esperar 17 años para volver a conquistar un nuevo título en el aspecto personal. Y sí, el defensor, que se incorporó hace poco a las filas del club de sus amores, se dio el gusto de levantar anoche la Supercopa Argentina, después de que Estudiantes venciera en Córdoba a Independiente Rivadavia.

Para el marcador central, que viste la camiseta del Pincha en su tercer ciclo como futbolista profesional, volvió a dejar escrito su nombre y apellido en la historia del club, al formar parte de la estrella número 17.

Marcos Rojo, que también pasó por las filas del Manchester United, la Selección Argentina, Boca y Racing, se reencontró con la gloria albirroja después de diecisiete largos años, ya que la última gran conquista del defensor se había producido en 2009, cuando Estudiantes se alzó con la cuarta Copa Libertadores de su historia, de la mano de Alejandro Sabella.

Pero eso no es todo. Dentro de dos semanas, Marcos Rojo podría agregarle un palmarés más a su carrera, cuando el club que lo vio nacer enfrente al Palmeiras, en el estadio Centenario de Montevideo, en la final de la Libertadores 2026.