Martínez Beligoy no la vio, pero el VAR llamó para corregir su error

Increíblemente, el árbitro del partido no vio una fuerte entrada del lateral izquierdo de Argentinos Juniors, que fue a disputar la pelota sobre el lateral con los dos pies para adelante contra Bautista Barros Schelotto. Sin embargo, Sebastián Martínez Beligoy dio lateral para el Lobo.

Luego, para fortuna del juez, desde el VAR, Sebastián Habib, le ordenó que no reanudara las acciones del juego por la revisión de una jugada que podría ser penalizada con tarjeta roja. Acto seguido lo invitaron a acercarse a la pantalla ubicada en el lateral del estadio Diego Armando Maradona y tras un breve análisis, la autoridad en la tarde de La Paternal dio tiro libre para el conjunto tripero y expulsó de forma directa a Sebastián Prieto, que junto a sus compañeros estuvo un lapso protestándole al árbitro y acto seguido se retiró directamente al vestuario local.

Esta vez, ante el Bicho, el VAR jugó a favor y con justicia para la escuadra dirigida por Ariel “Pata” Pereyra, que sobre el final de la primera etapa y ganando 1-0 en un terreno complicado para cualquier equipo del fútbol argentino, se encontró con un hombre de más y en ventaja, ante la desesperación y la presión de los hinchas del Bicho hacia su equipo.

A su vez, la roja al hombre de los dirigidos por Nicolás Diez, significa la primera expulsión a favor que tiene Gimnasia, que a lo largo de esta nueve fechas nunca había tenido la fortuna de estar en ventaja numérica y por el contrario, vio rojas en contra en el clásico platense a Alexis Steimbach por una fuerte entrada a Joaquín Tobio Burgos, como también por doble amonestación a Germán Conti. A su vez, por Copa Argentina terminó llegando a la definición por penales con un hombre menos por la expulsión de Augusto Max por parte de Pablo Echavarría.

Así, en esta ocasión el VAR le terminó salvando la tarde a Martínez Beligoy, que omitió la clara falta sobre Bautista Barros Schelotto y debió recibir la llamada desde Ezeiza para mostrar una tarjeta roja demasiado evidente en La Paternal.