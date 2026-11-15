Martínez Quarta cumplió y podría volver: Ponzio tendrá la última palabra

Lucas Martínez Quarta cumplió la fecha de suspensión que le aplicó el Tribunal de Disciplina, tras ser expulsado en el Superclásico celebrado en la Bombonera, y se encuentra en condiciones de retornar al equipo el próximo domingo, cuando River reciba a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura.

Sin embargo, su presencia no está garantizada: la sucesión de errores y las críticas que recibe en cancha y en redes sociales lo vuelven a tener en el ojo de la tormenta y dependerá de cómo lo vea Leonardo Ponzio para saber si lo manda a la cancha o no.

Suspendido, al igual que Gonzalo Montiel, el Chino viajó con el resto del plantel a Mar del Plata para la última fecha de la primera fase del torneo. La diferencia es que Cachete se movió junto a sus compañeros desde la llegada a La Feliz hasta el regreso a Núñez, mientras que el zaguero se separó del grupo para no quedar expuesto a las reacciones de los hinchas, que lo tienen como apuntado por las últimas derrotas y elimnaciones del equipo Millonario.

Lo cierto es que el nivel futbolístico de Martínez Quarta desde su regreso fue irregular, como el de la mayoría del equipo, pero sus errores valieron frustraciones muy grandes.

La expulsión frente a Inter en el Mundial de Clubes, el penal errado en la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe o la reciente expulsión frente a Boca son solo algunos de los motivos por los que la relación entre el jugador y la gente está quebrada.