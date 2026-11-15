“Más allá del resultado, quedan cosas positivas”

Midiendo cada palabra y apuntando a no cargar de drama la caída en el amistoso frente a la Celeste, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y allí dejó sus sensaciones sobre el traspié 2-1 ante el equipo dirigido por Diego Forlán.

En el arranque de su contacto con el periodismo, el nacido en Pujato analizó lo hecho por su equipo y declaró: “Perder no se planifica nunca, pero hay maneras de perder. Más allá del resultado, tuvimos situaciones. El rival te pone en dificultades y hay que felicitarlo. Todo el desgaste lo hicimos nosotros y al final no tuvimos recompensa. Hay que darles la oportunidad de jugar a los chicos y que vayan agarrando ritmo”.

Ante un equipo que presentó varias ausencias de peso y varios nombres jóvenes, marcando la tendencia de recambio que se viene para Argentina, el entrenador albiceleste respaldó a los juveniles y dijo: “Hay que tener paciencia, no podemos pretender que los jóvenes se pongan el equipo al hombro. Es difícil, fundamentalmente contra un buen rival. Con tranquilidad, no podemos darles la responsabilidad sólo a ellos”. Siguiendo en esa tónica, agregó: “Cuando hablo de paciencia lo hago a nivel del equipo. Estos jugadores precisan jugar tranquilos. Los cracks no están y los que se quedan son buenos, pero hay que darles tiempo. No pensemos que van a definir partidos los chicos jóvenes. Ojalá así sea, pero no les carguemos esa responsabilidad”.

De cara a lo que se viene, opinó: “Hay que seguir. Y estamos obligado a hacerlo porque somos Argentina. Y la manera de crecer es jugando partido, aun sabiendo que hay cosas que pueden suceder”.

Por otra parte, le dejó un mensaje a los hinchas de la Selección Argentina y expresó: “La gente va a venir a alentar a la Selección. Es incondicional, más allá de que no esté jugando Leo. Cuando los momentos estén para que nos apoyen, van a estar. A la gente no le voy a pedir nada, nosotros somos los que tenemos que contagiarlos”.