Más cerca de confirmar la semis en UNO

Inmediatamente consumado el pase a semifinales en San Pablo, desde el Pincha comenzaron a pensar en la planificación de las semifinales. Como uno de los puntos principales, aparecía el escenario de disputa del duelo copero, algo que debido a la capacidad que exige CONMEBOL para el equipo visitante, aparecía como una cuestión difícil de solucionar.

Con el paso de las horas, surgieron alternativas en caso de que al León no le quedara otra opción que mudarse de escenario, Independiente, Racing, Lanús inclusive asomaban como posibilidades, ya que el estadio Ciudad de La Plata no se encuentra a disposición debido a la preparación de la banda surcoreana BTS.

Sin embargo, la idea principal era no moverse de UNO y encontrar la forma de llegar a un acuerdo con el Fla para poder recibirlo en 1 y 57. Algo que finalmente se habría terminado de cerrar con la escuadra carioca, que contará con 4000 entradas para sus hinchas.

Por eso, desde Estudiantes pondrían a disposición de la “torcida” rojinegra el codo que habitualmente en el plano continental ocupan los visitantes y a su vez se levantarían las butacas del sector H de la platea de 115 para llegar a la capacidad requerida para un visitante en esta instancia de Copa Libertadores. Esta decisión casi inevitable, achicará el aforo en ese sector para los fanáticos de Estudiantes.

A su vez, para aumentar la capacidad para sus hinchas, debajo de la zona de palcos, sobre la avenida 1, se agregarían tribunas tubulares con butacas, para que sean ocupadas por la parcialidad albirroja, tal como ocurrió en su momento en la inauguración de UNO.

De esta manera, si bien resta la confirmación oficial, el jueves 15 de octubre a las 21:30 hs, tal como confirmó hace pocas horas CONMEBOL, el conjunto de Alexander Medina será local en su estadio, cuando en un momento parecía que el panorama aparecía complicado por la postura de Flamengo y las alternativas que aparecían para adaptar la casa albirroja para las semifinales coperas.

FLAMENGO ANUNCIÓ LA GRAVEDAD DE LAS LESIONES DE AYRTON LUCAS Y PLATA

En el último encuentro con Bragantino por el Brasileirao, en lo que fue victoria 2-1 como local, el conjunto dirigido por Leonardo Jardim tuvo que lamentar la baja a los cinco minutos de iniciado el duelo en el estadio Maracaná del lateral izquierdo Ayrton Lucas, mientras que también el ecuatoriano Gonzalo Plata dejó a los 90’ el campo de juego con una molestia en la zona posterior del muslo derecho.

Los estudios iniciales hechos por el departamento médico del Fla, confirmaron la lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho, lo que le hará perder varios encuentros a un futbolista que venía siendo fundamental en el fondo del equipo carioca. Además. Si bien asoma como algo difícil, de hacerlo, llegaría con lo justo y sin ritmo futbolístico para el duelo copero con Estudiantes.

Gonzalo Plata, en tanto, fue evaluado y desafectado de la Selección de Ecuador y por eso también corre riesgo su presencia en el duelo con el Pincha.