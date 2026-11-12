Mastantuono mostró sus tatuajes en la espalda y uno es bien platense: Guasones, en su piel

Franco Mastantuono volvió a llamar la atención fuera de las canchas, esta vez por los tatuajes que lleva en la espalda. En las últimas horas se hicieron públicas nuevas imágenes que permitieron conocer más diseños que el futbolista argentino eligió para llevar en su piel, todos vinculados con una de sus grandes pasiones: la música y, especialmente, el rock.

Entre las referencias aparecen figuras emblemáticas del género, como Charly García y los Rolling Stones, pero también hay un detalle que conecta su historia personal con La Plata: Guasones, la reconocida banda platense que forma parte de sus gustos musicales. "Pili, I love you", más el logo del grupo, referenciando a la canción La flaca Pili y el negro Tomás.

No es la primera vez que Mastantuono deja en evidencia su admiración por el grupo liderado por Facundo Soto. Su vínculo con Guasones ya había quedado expuesto a través de sus redes sociales y de algunas declaraciones sobre sus preferencias musicales. Incluso, en su colección de vinilos aparece Con la casa en orden, un disco de la banda que tiene firmado por su cantante.

Tiene discos de Joaquín Sabina, Los Piojos, Guasones (firmado por Facundo Soto), Las Pastillas del Abuelo (con la firma del Piti Fernández), La 25, Babasónicos y, sobre todo, su grupo favorito: Soda Stereo.

Pero la relación con la ciudad no se limita a una elección musical, ha estado varias veces en la capital provincial. Mastantuono tiene un vínculo familiar muy fuerte con La Plata, que lo conecta desde hace años con el deporte de la región. Aunque nació en Azul, su apellido es conocido en el vóley platense, donde varios integrantes de su familia desarrollaron buena parte de sus carreras.

Su primo Nicolás Mastantuono, de amplia trayectoria como armador, fue capitán del equipo masculino de vóley de Estudiantes y también pasó por Universitario. Además, formó parte de La Plata Vóley durante su participación en la Liga Nacional A2, en las temporadas 2012 y 2013, junto a otros integrantes de su familia. Héctor, el padre de él, es decir su tío, también.

El vínculo también aparece en el fútbol: Joaquín Mastantuono, otro de sus primos, integró las divisiones juveniles de Estudiantes, mientras que Agustín Mastantuono como preparador físico en las inferiores de Gimnasia. La familia, además, suele acercarse a los estadios de la ciudad para disfrutar del fútbol platense.