El partido entre Estudiantes e Instituto sigue sumando capítulos de tensión después del pitazo final. El árbitro Hernán Mastrángelo dejó asentadas una serie de irregularidades que, según denunció, ocurrieron tanto durante el encuentro como una vez finalizado el compromiso disputado en el estadio de UNO.

Entre los hechos señalados, el juez informó que personas ajenas al equipo arbitral habrían ingresado sin autorización al vestuario mientras se desarrollaba el primer tiempo. Además, denunció que al retirarse del estadio encontró uno de los neumáticos de su vehículo desinflado intencionalmente.

El primer episodio ocurrió durante el entretiempo. Según detalló Mastrángelo, la cuaterna arbitral advirtió que habían desaparecido los cuatro toallones que la utilería de Estudiantes les había facilitado para utilizar durante el encuentro.

En el informe, el árbitro sostuvo: "En el entretiempo nos dimos cuenta que nos sustrajeron los cuatro toallones que la utilería del club local nos había facilitado para nuestro uso". Y agregó que el hecho evidenciaba que "alguna persona ajena a la cuaterna arbitral ingresó sin autorización a nuestro vestuario mientras transcurría el primer tiempo".

De acuerdo con su relato y como dio cuenta El Gráfico, después de comunicar lo sucedido les entregaron una llave para asegurar el vestuario y evitar nuevos ingresos.

Pero la situación más llamativa se produjo una vez terminado el encuentro. Cuando los integrantes de la terna se dirigieron al estacionamiento para retirarse, encontraron desinflado uno de los neumáticos traseros del vehículo.

"Nos habían desinflado un neumático trasero intencionalmente, ya que dejaron la tapa de la válvula al lado de la cubierta", denunció el juez. Finalmente, pudieron solucionar el inconveniente con un compresor propio y abandonar el estadio.

El informe también incluyó la expulsión de Leonardo Gastón Mansilla, secretario técnico de Estudiantes. Según describió Mastrángelo, a los 84 minutos ingresó sin autorización al banco de suplentes y protagonizó un fuerte cruce con el asistente número uno por las decisiones arbitrales. El juez sostuvo que se dirigió hacia él de manera "violenta y agresiva", por lo que decidió expulsarlo y debió intervenir personal de seguridad para retirarlo.