Mastrángelo y una noche olvidable

Nuevamente, como en muchos partidos del fútbol argentino, el árbitro terminó incurriendo en una cuestión en la que no debería, la de querer ser protagonista por sobre los futbolistas.

Hernán Mastrángelo, desde los primeros minutos, tomó decisiones desacertadas que provocaron que el trámite del partido se le vaya de las manos, permitiendo la fricción, los reclamos, agarrones y cortes en el juego que fueron sancionados por un lado y obviados por el otro.

En un arbitraje sospechado en general en el fútbol argentino, pero que en UNO se vive partido tras partido de manera por demás particular por la disputa que desde hace tiempo entre la AFA y el Pincha.

Ya en la primera etapa, se reclamaron varios agarrones en distintas jugadas de pelota parada y la disparidad para juzgar con tarjeta jugadas del mismo tenor.

El juez de 45 años, recibió reprobación no sólo desde adentro del campo de juego por parte de los propios protagonistas, si no que también desde los cuatro costados del estadio pincharrata, que discutió y se levantó ante cada sanción cuestionable por parte de la autoridad del encuentro.

Esto, tuvo su pico sobretodo en la primera etapa, aunque con la expulsión de Núñez, justificada por doble amarilla, se incrementó, pero lo cierto es que la intensidad nunca bajó a lo largo de los 95’ que duró un choque que tuvo de todo y que si terminó caldeado fue pura y exclusivamente por la labor de un juez que no estuvo a la altura.