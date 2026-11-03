Mateo Seoane: “Tenemos que meter a Gimnasia en lo más alto”

En silencio, Mateo Seoane se ganó su lugar en este equipo albiazul. El volante tripero se mostró agradecido con el club e ilusionado con darle forma a una gran campaña tripera.

- ¿El partido en Río Cuarto fue más duro de lo esperado?

- Ellos no tenían tanta presión, tanta responsabilidad, eso hizo que jugaran un poco más sueltos. Nosotros hicimos un primer tiempo correcto y en el segundo tiempo nos complicamos solos. Parece que si no se sufre no vale pero lo importante es que conseguimos el objetivo. Ahora hay que seguir.

- ¿A qué le llamas sufrir? Porque la campaña es muy buena.

- Tuvimos la ocasión del Chelo que era para ganar cómodos y después terminamos ajustados al pedo. Tenemos 54 puntos, es una gran campaña, pero si vas para atrás, sumamos varios puntos a lo último. Eso también habla bien del equipo, vamos siempre en busca del arco rival.

- ¿Los ingresos ayudaron a contener mejor a Estudiantes?

- Sí. El Ruso (Di Biasi) nos dio una mano en la mitad de la cancha porque necesitábamos recuperar más y que ellos no tuvieran tanta libertad para jugar.

- Tuviste que darle una mano a Aguiar en el complemento.

- He jugado mucho tiempo por ahí. En el segundo tiempo, al tener un jugador menos, uno siempre tiene que hacer más recorrido y por ahí con la pelota no tiene tanta opción de pase. Hay que colaborar, ayudar al equipo, tenía que darle una mano a Pablo sobre el costado. Y para lo que el equipo necesite uno tiene que estar.

- Vos llegaste cuando Gimnasia peleaba abajo. ¿Qué te genera la evolución que tuvo el equipo?

- Felicidad. Desde que llegué al club me encariñé mucho. Tenemos un grupo de jugadores terrible y lo principal es darle alegrías a la gente. Tenemos que meter a Gimnasia en lo más alto. Clasificamos a tres playoffs seguidos y nos tenemos que acostumbrar a eso. Entramos a la Copa Sudamericana y vamos a hacer cuentas para ver si podemos entrar a la Libertadores. Buscamos eso, después se nos puede dar o no.

- ¿Cómo se encara el partido contra Belgrano?

- Tenemos que buscar la victoria para ver si se nos da la oportunidad de clasificar a la Copa Libertadores, que es lo que queremos.

- Venís con cuatro amarillas como Nacho Fernández. ¿Es cuestión de aguantar?

- Uno lo piensa antes, pero en el partido no podés regular. Si hay que cortar una jugada y te tenés que ganar la tarjeta, mala suerte. Hay que saber jugar con eso, pero uno trata de no pensar tanto.