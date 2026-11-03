Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
“DESDE QUE LLEGUÉ AL CLUB ME ENCARIÑÉ MUCHO” DIJO EL FORMADO EN VÉLEZ

Mateo Seoane: “Tenemos que meter a Gimnasia en lo más alto”

El volante expresó su “felicidad” por el momento albiazul y quiere darle alegrías a la gente. Más allá del Clausura y la clasificación a la Sudamericana, la ilusión del grupo es entrar a la Libertadores

Mateo Seoane no pudo ocultar su felicidad por el presente de Gimnasia

Por Redacción

En silencio, Mateo Seoane se ganó su lugar en este equipo albiazul. El volante tripero se mostró agradecido con el club e ilusionado con darle forma a una gran campaña tripera.

- ¿El partido en Río Cuarto fue más duro de lo esperado?

- Ellos no tenían tanta presión, tanta responsabilidad, eso hizo que jugaran un poco más sueltos. Nosotros hicimos un primer tiempo correcto y en el segundo tiempo nos complicamos solos. Parece que si no se sufre no vale pero lo importante es que conseguimos el objetivo. Ahora hay que seguir.

- ¿A qué le llamas sufrir? Porque la campaña es muy buena.

- Tuvimos la ocasión del Chelo que era para ganar cómodos y después terminamos ajustados al pedo. Tenemos 54 puntos, es una gran campaña, pero si vas para atrás, sumamos varios puntos a lo último. Eso también habla bien del equipo, vamos siempre en busca del arco rival.

- ¿Los ingresos ayudaron a contener mejor a Estudiantes?

- Sí. El Ruso (Di Biasi) nos dio una mano en la mitad de la cancha porque necesitábamos recuperar más y que ellos no tuvieran tanta libertad para jugar.

- Tuviste que darle una mano a Aguiar en el complemento.

- He jugado mucho tiempo por ahí. En el segundo tiempo, al tener un jugador menos, uno siempre tiene que hacer más recorrido y por ahí con la pelota no tiene tanta opción de pase. Hay que colaborar, ayudar al equipo, tenía que darle una mano a Pablo sobre el costado. Y para lo que el equipo necesite uno tiene que estar.

- Vos llegaste cuando Gimnasia peleaba abajo. ¿Qué te genera la evolución que tuvo el equipo?

- Felicidad. Desde que llegué al club me encariñé mucho. Tenemos un grupo de jugadores terrible y lo principal es darle alegrías a la gente. Tenemos que meter a Gimnasia en lo más alto. Clasificamos a tres playoffs seguidos y nos tenemos que acostumbrar a eso. Entramos a la Copa Sudamericana y vamos a hacer cuentas para ver si podemos entrar a la Libertadores. Buscamos eso, después se nos puede dar o no.

- ¿Cómo se encara el partido contra Belgrano?

- Tenemos que buscar la victoria para ver si se nos da la oportunidad de clasificar a la Copa Libertadores, que es lo que queremos.

- Venís con cuatro amarillas como Nacho Fernández. ¿Es cuestión de aguantar?

- Uno lo piensa antes, pero en el partido no podés regular. Si hay que cortar una jugada y te tenés que ganar la tarjeta, mala suerte. Hay que saber jugar con eso, pero uno trata de no pensar tanto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?