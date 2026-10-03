Mateo Seoane habló tras el empate de Gimnasia: "Nos queda la sensación amarga porque lo podíamos ganar"

Luego del agónico empate 1-1 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, Mateo Seoane analizó el rendimiento de Gimnasia y dejó en claro la postura del plantel albiazul de cara al cierre de la fase regular. El mediocampista remarcó la propuesta ofensiva del equipo, evaluó el desarrollo del encuentro y ratificó la ambición del grupo de pelear por el ingreso a las copas internacionales y la clasificación a los playoffs.

“Tuvimos varias situaciones, ellos también las tuvieron. Somos un equipo que, más allá de la cancha en la que juguemos, tratamos de proponer, de atacar y de ir a ganar en cualquier cancha. A veces eso sale caro: uno va a buscar el partido y hay veces que podés quedar mal parado, pero es el riesgo que tomamos. Estamos contentos por cómo venimos y ahora tenemos que ganar de local”, inició.

Respecto al cambio de postura en el complemento, donde el Lobo logró hacerse dueño de las acciones hasta alcanzar la igualdad en el final, explicó: “En el primer tiempo fue más ida y vuelta. En el segundo tiempo nos dimos cuenta de que teníamos que tener un poco más de tranquilidad con la pelota y no jugar tan directo. Se notó que ellos físicamente bajaron un poco el ritmo, estaban cansados y ahí pudimos aprovechar. Por suerte lo pudimos empatar, pero nos queda la sensación amarga porque lo podríamos haber ganado”.

Consultado sobre el valor del punto obtenido en una plaza difícil y la seguidilla de empates que acumula el equipo, el mediocampista valoró la regularidad del plantel en la tabla general. “Mientras sigamos metidos entre los ocho y dentro de los nueve en la tabla anual, siempre es importante sumar. Obviamente que queremos ganar siempre. Con el empate en cancha de Argentinos y el de hoy contra los que están ahí arriba, si hubiésemos ganado con Banfield por ahí tenía otro color, pero ya pasó”, reflexionó.

De cara al tramo decisivo del torneo, Seoane fue contundente sobre los objetivos trazados en el vestuario. “Quedan cinco finales y sabemos que tenemos que sumar. El sueño es cumplir el objetivo de meternos a una copa, es lo más importante para nosotros, para el club y para la gente. Tampoco hay que dejar de lado que nos podemos meter dentro de los ocho; en un playoff es un partido, puede pasar cualquier cosa y cuando te metés estás a cuatro partidos de ser campeón. Tenemos los dos objetivos y estamos peleando para eso”, sentenció.