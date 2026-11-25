El llanto de Matías Melluso tenía detrás mucho más que la alegría por su primer gol. La pérdida de su mamá, los malos momentos personales, la llegada de su hijo condimentaron esas lágrimas con el gol que aseguró el pase a cuartos de final del Clausura. “Me emocionó porque era la primera vez que mi hijo venía”, dijo Mellu, pero el gol fue -además- una descarga.

“Pasamos muchas cosas acá en el Lobo. En el último tiempo por ahí no fueron las mejores. Volví porque sentía que lo necesitaba y después el club me dio una mano, porque cuando todo era negativo me ofrecieron la renovación. El esfuerzo, las ganas, el sacrificio de siempre y la llegada de mi hijo provocaron un click en la cabeza y me hicieron entender que la prioridad es uno y no los demás. Trato de enfocarme en mi gente”, explicó el lateral, que una y otra vez elogió al grupo como factor preponderante de la gran campaña tripera.

_ ¿Cuántas veces soñaste con tu primer gol en el Lobo?

- Mucho tiempo, Alegría por mi equipo, por mí, por mi familia, por mis amigos. Se vienen dando cosas buenas pero me ha tocado pasar las malas: lesiones, problemas personales. Uno trata de dejarlos afuera pero lamentablemente la cabeza es la que termina ganando. Hay psicólogo psiquiatra, gente que te puede ayudar. La mente, cuando no está bien, te llama. Por suerte tengo un equipo que me ayuda, que me acompaña. Tenemos un grupo muy bueno que buscar ganar.

- Fue una linda definición.

- Creo que fue un golazo. Yo imaginaba un gol de rebote...Lo soñé mucho, pero a la vez estaba tranquilo porque uno sabe lo que trabaja y en lo que se apoya. En algún momento iba a pasar. Contra Belgrano por ahí era ‘uy, va a jugar Melluso’ y terminé con dos asistencias. Empezó a cambiar todo y con Newell’s pude hacer el gol. Es muy loco, pero en la semana se dio un gol parecido en la práctica y los pibes me jodían. Por suerte se dio en el Bosque, mi casa.

- ¿En quienes pensaste?

- Se me cruzó mi hijo; mi vieja que hoy no está; mi viejo, que me transmitió estos colores. Y todo lo que pasé, porque estos dos años fueron un bucle de cosas para las que no se encuentra preparado y el cuerpo pasa facturas. Son muchas cosas que han pasado acá en el club. Viví mucha emoción, mucha alegría. Ojalá vengan muchas más.

- Cómo vivieron el partido?

- Se sufrió mucho, creo que a la gente le pasó lo mismo. Ellos son un buen equipo, tienen muchos chicos que juegan muy bien. Por suerte pudimos destrabarlo después de las expulsiones. Estos partidos te dan igualdad, acá están los mejores. Y nosotros pudimos ganar.

¿Se ilusionan con llegar a la Libertadores?

- El objetivo es ganar, si eso nos lleva a la Libertadores será bienvenido. A fin de año veremos que pasa.

- ¿Hasta donde puede llegar Gimnasia?

- Tenemos el objetivo de ganar. Si eso nos lleva a ser campeones, seremos campeones. Nosotros queremos ganar y darle una alegría a la gente.