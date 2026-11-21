Liverpool y Manchester United protagonizarán mañana el clásico de la fecha 11 de la Premier League, en lo que será el debut como entrenador del argentino Mauricio Pochettino.

El conjunto de Anfield, cuarto en la tabla con 18 puntos y a nueve del líder Arsenal tras vencer 3-1 a Aston Villa, necesita los tres puntos para mantenerse en la pelea por el título. Hoy, City- Fulham; Tottenham-Ipswich; Coventry-Crystal Palace; Chelsea-Leeds; Aston Villa-Sunderland y Newcastle-Arsenal.