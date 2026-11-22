Max Verstappen festejó su victoria en el Gran Premio de Las Vegas con fuertes cuestionamientos hacia George Russell, luego de que el integrante de Mercedes perdiera cualquier chance de subir al podio tras sufrir un golpe sobre el epílogo de la prueba. El representante de Red Bull relacionó el desenlace del británico con el enfrentamiento dialéctico que ambos sostuvieron a lo largo del fin de semana y afirmó que su adversario se encuentra lejos de su jerarquía conductiva.

El origen del conflicto se remonta a la tercera tanda de ensayos libres. En esa instancia, Russell objetó una acción de Verstappen previa al inicio de un giro veloz al considerar que el neerlandés vulneró un pacto no escrito entre los competidores. Ante el intento del inglés por recuperar su ubicación en la pista, el piloto de Red Bull le cerró la trayectoria y ambos autos registraron un leve roce.

A raíz de esa maniobra en plena frenada, las autoridades deportivas sancionaron a Verstappen con una advertencia formal. Una vez concluida la actividad en pista, el hombre de Mercedes responsabilizó al cuatro veces campeón del mundo y exteriorizó su fastidio ante la prensa: “Hace esto semana tras semana con muchos pilotos y todos lo aceptan, y yo no voy a aceptar que alguien me arruine así y camine por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que plantarse ante ese tipo”.

La rivalidad se trasladó directamente a la competencia principal del domingo en territorio norteamericano, donde los dos protagonistas partieron desde la primera línea de la grilla y alternaron el liderazgo en varias oportunidades. Verstappen logró prevalecer en una carrera intensa en la que Russell también dio batalla por los puestos de vanguardia hasta los instantes decisivos.

A apenas dos giros de la bandera a cuadros, el corredor británico intentó superar a su compañero de escudería, Kimi Antonelli, en la disputa por la segunda colocación. Sin embargo, Russell bloqueó sus neumáticos, golpeó contra las contenciones y retrocedió hasta el noveno puesto, aunque consiguió reincorporarse para completar el recorrido.

Verstappen siguió toda la secuencia desde la vanguardia y, tras cruzar la línea de sentencia en el primer lugar, no esquivó las preguntas sobre las declaraciones previas de su colega ni sobre su despiste. “Bueno, quiero decir, no es que hoy haya sido un éxito”, contestó en primera instancia al ser consultado respecto a si los comentarios del viernes habían influido en la lucha por la punta.

Acto seguido, el neerlandés redobló la apuesta con declaraciones contundentes sobre el nivel de su rival: “La cuestión es que él habla mucho fuera de la pista. Y, sinceramente, para mí no importa demasiado porque está tan por debajo de mi nivel que, de todos modos, no tiene mucho sentido que intente responder a eso, así que no me molesta”.

Lejos de mostrar cautela, el vencedor en el trazado urbano reconoció el placer que le produjo observar el error de Russell a través de sus retrovisores y lo interpretó como una revancha por los cruces verbales. “Hoy el karma es una perra. Sinceramente fue fantástico cuando miré por el espejo y vi lo que estaba pasando. Así que pensé: ‘¡Fantástico! Mi día solo está mejorando’”, confesó el corredor de Red Bull, quien cerró su testimonio con satisfacción por el deber cumplido: “Y, por supuesto, cuando crucé la meta primero, mi día quedó completo”.

En el plano estadístico, el resultado en Las Vegas dejó un escenario claro en la tabla anual a falta de dos compromisos para el cierre del calendario. Con Kimi Antonelli ya consagrado campeón de la temporada, Verstappen alcanzó las 304 unidades para afirmar su condición de escolta, estiró a 40 puntos su diferencia sobre Russell y mantuvo una brecha de 37 respecto a Lewis Hamilton.