En sintonía con el Aniversario de la Ciudad se celebrará en el Hipódromo de La Plata la tradicional jornada hípica con 16 carreras y una importante movida. Con entrada libre y gratuita, la jornada reunirá la emoción de las competencias hípicas con gastronomía local, música y patrimonio cultural.

Mientras que a las 13 comenzarán las carreras, desde las 15 habrá patio gastronómico, DJ en vivo y se inaugurará un nuevo espacio que recupera la historia del Hipódromo. El gran premio Internacional Dardo Rocha se correrá a las 19:10 horas.

El programa hípico comenzará a las 13 con Emotion Orpen (caballos de seis años) y contará con un total de 16 carreras con un reparto de más de $750 millones en premios.

Dentro de las pruebas principales se encuentra el Clásico Ciudad de La Plata (G2) a las 15:30 hs; a continuación el Clásico Marcos Levalle (G2) a las 16:40 hs y luego se disputará el Clásico Joaquín V. González (G2) a las 17:50 hs.

El momento central de la jornada llegará a las 19:10 hs, con la disputa del Gran Premio Internacional Dardo Rocha, que tendrá una bolsa premios de 304 millones de pesos y otorgará 160 millones de pesos al caballo ganador.

“Tenemos muchas expectativas para este nuevo Gran Premio Dardo Rocha, que ya es una cita tradicional dentro de los festejos por el aniversario de la Ciudad. Durante todo el año, muchísimas personas se acercaron a conocer y disfrutar el Hipódromo, queremos que sea otra oportunidad para volver o descubrirlo por primera vez”, afirmó Gonzalo Atanasof, presidente del Instituto de Lotería y Casinos.

Los participantes del Dardo Rocha serán Oh L’Amour (con Pablo Carrizo de jockey y entrenado por Pablo E. Sahagian) Thor Medina (Iván E. Monasterolo y Sergio Carezzana); Pepe Curdeles (Osvaldo Alderete y Juan Carlos Godoy); Sono Perfetto (Lautaro Balmaceda y Omar Labanca); Amuni (Juan Pablo Paoloni y Juan Saldivia); Crazy Talent (Adrián Giannetti y Juan Saldivia); The Gladiator’s Hat (Eduardo Ortega Pavón y Carlos Etchechoury); Teobaldo (Kevin Banegas y Cristian Villabona); Vota Bien (Brian Enrique y Carlos Cardón); Private Blend (Gonzalo Borda y Lucas Recabarren); Adorado Rim (William Pereyra y Juan Saldivia); El Darwin (Andrea Marinhas y Gastón “Gato” Sessa); Nassau (Gustavo Calvente y Juan Maldotti).

El ganador de la competencia recibirá la nueva estatuilla que se incorporará a la premiación del Gran Premio Internacional Dardo Rocha. La pieza es el resultado del Concurso provincial de Ideas Escultóricas impulsado en conjunto con la Facultad de Artes de la UNLP. Una iniciativa que convocó a artistas y diseñadores para crear una obra que represente la identidad del Hipódromo.

Como parte de las novedades de esta edición, también se inaugurará un nuevo sector en la tribuna oficial, especialmente diseñado para que los visitantes puedan realizar un recorrido histórico por el patrimonio, los hitos y la trayectoria del Hipódromo de La Plata.