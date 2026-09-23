Máximo Cabrera fue una pared en el arco de Gimnasia: "Ganar un clásico es hermoso"

El triunfo de la Reserva de Gimnasia en el clásico platense tuvo a Máximo Cabrera como una de las piezas claves del equipo. El arquero logró mantener su valla en cero con intervenciones decisivas y brindó seguridad constante jugando adelantado para cortar los avances del rival. Finalizado el vibrante partido, el jugador no ocultó su inmensa alegría por la victoria frente a Estudiantes y marcó el rumbo del equipo de cara a lo que resta del certamen.

"Estoy muy contento de haber ganado el clásico. Es un partido especial, no te voy a decir que no, y además es lindo ganarlo", confesó el arquero. Al mismo tiempo, recordó el cierre de la temporada anterior como un motor para el grupo: "Nos quedó el sabor amargo de haber llegado a la final y no poder ganarla, pero ahora vamos a tratar de hacerlo otra vez. Es partido a partido, no hay que desesperarse. Ahora primero a disfrutar de este, y cuando toque volver a entrenar en la semana, seguir preparándonos".

Consultado sobre su destacada actuación bajo los tres palos, que incluyó atajadas importantes y un juego arriesgado al salir a anticipar de cabeza y con los pies fuera del área, Cabrera respondió: "Yo trato de estar cuando el equipo lo necesita. Hoy por suerte salió todo bien. A veces corro con un poco de peligro, pero trato de ayudar al equipo desde donde me toque".

El juvenil también hizo un balance sobre su evolución deportiva y mental desde que tuvo la oportunidad de sumar sus primeros minutos en la máxima categoría. En ese sentido, destacó un marcado cambio de actitud: "Desde el debut cambiaron mis ganas de seguir trabajando. Haber debutado tan chico creo que fue un clic de querer mejorar, siempre se puede mejorar un poquito más. Es lo que vengo haciendo, trato de mejorar día a día en el entrenamiento y, donde me toque, tratar de hacerlo de la mejor manera".

Por último, el dueño del arco tripero describió cómo se vivió el desahogo en el vestuario: "Es un grupo muy bueno, todos los compañeros festejamos. La verdad que ganar un clásico es hermoso".