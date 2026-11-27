A fuerza del carácter que le valió el apodo de Cacique, Alexander Medina volvió a encender el ADN copero de Estudiantes. Con la mística intacta en cada rincón de City Bell, el técnico uruguayo en Montevideo una chance histórica en la Copa Libertadores.

El sello albirrojo tendrá una parada brava en el Centenario frente a Palmeiras. Pero el Pincha se escribió a puro rigor táctico, sacrificio y pertenencia desde aquella revolución de los años ‘60 con Osvaldo Zubeldía en el banco y Carlos Bilardo adentro de la cancha.

Esta temporada, de la mano del Cacique, Estudiantes volvió a honrar esa escuela para meterse en la sexta final de Libertadores de su historia. Tras el tricampeonato dorado de 1968, 1969 y 1970 con Don Osvaldo, y la epopeya del Mineirão en 2009 con el querido Alejandro Sabella al mando, la familia pincharrata vuelve a ilusionarse con bordar una nueva estrella.

El entrenador de 48 años desembarcó en La Plata en febrero y desde el primer día bajó una línea que calzó justo en la idiosincrasia del club: la intensidad no se negocia. El mensaje caló hondo en el grupo y se vio reflejado en la cancha, bajando nada menos que a Corinthians en cuartos y al último campeón, Flamengo, en semis.

“La mística que tiene este club no se compra en la farmacia; se transmite con el tiempo y con las experiencias que vivió Estudiantes en la Copa”, soltó el DT, reflejando el sentir de todo 1 y 57.

Para Medina, los partidos bravos se sacaron adelante “con juego, con fútbol y con corazón”, respaldado por un plantel donde pisan fuerte la experiencia de Fernando Muslera en el arco y el olfato goleador de un hijo de la casa como Guido Carrillo.

El Cacique devolvió esa confianza con vueltas olímpicas. El pasado 12 de noviembre levantó la Supercopa Argentina tras el partidazo 3-2 ante Independiente Rivadavia, convirtiéndose en el primer entrenador extranjero en salir campeón con el Pincha.

Ese festejo coronó un recorrido que había arrancado en Nacional de Uruguay en 2018 —donde ganó el Apertura y el Intermedio— y que sumó rodaje en Talleres de Córdoba, Inter de Porto Alegre, Vélez y el Granada español.

Debutó en Huracán Buceo en el 2000, pero su lugar en el mundo como delantero fue Nacional, donde gritó campeón y fue goleador. Y recibió el apodo de “Cacique”. Hoy, esa garra Charrúa se fundió por completo con la mística de Estudiantes para ir por la Gloria Eterna en Montevideo.