Medina define el equipo con Tomás Palacios entre algodones

Estudiantes realizará esta tarde su último entrenamiento en el Country Club de City Bell y, posteriormente, quedará concentrado para el partido de mañana ante Instituto, en el Estadio UNO. El Pincha afrontará un compromiso clave en su objetivo de meterse en los playoffs, con la obligación de ganar y pendiente de otros resultados para llegar con chances a la última fecha.

En el entrenamiento de ayer, Alexander Medina recibió una noticia poco alentadora de cara al partido de este sábado y la cercanía a la final de la Copa Libertadores. En este sentido, el defensor Tomás Palacios se ausentó de la práctica de ayer.

El equipo albirrojo viene de caer 3-1 ante Unión, un resultado que complicó sus posibilidades de clasificación, y fue allí donde el central sufrió un golpe en una de sus rodillas que lo llevó a realizarse una resonancia para determinar la gravedad del mismo. De esta manera, se aguardan novedades con respecto a su estado y sobre todo, un parte médico.

Con respecto al once que podría utilizar el Cacique, por el momento, no hay indicios concretos. La principal incógnita –además del caso Tomás Palacios– pasa por la evolución de Joaquín Correa y Guido Carrillo, dos piezas importantes para el ataque albirrojo que no formaron parte de la delegación que viajó al litoral argentino para enfrentar a Unión. Ambos quedaron al margen por fatiga y el cuerpo técnico evaluará sus condiciones antes de decidir si pueden volver a estar disponibles.

La posibilidad de recuperar a los delanteros representa un aspecto importante en la planificación del partido, en un momento en el que Estudiantes necesita encontrar respuestas futbolísticas para recuperar terreno en la tabla. De todos modos, la decisión final dependerá de cómo respondan en el entrenamiento y de las sensaciones que transmitan al cuerpo técnico.

Así, la práctica de esta tarde será clave para despejar dudas y definir el equipo que saldrá a jugar mañana en UNO. Después del entrenamiento, los futbolistas quedarán concentrados a la espera de un encuentro que puede marcar el futuro inmediato del Pincha en el campeonato.