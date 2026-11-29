El camino de Estudiantes en la Copa Libertadores llegó a su fin en Montevideo, pero todavía quedan cuestiones por resolver. Después de una campaña que llevó al Pincha hasta la definición continental, Alexander Medina se tomó un tiempo para valorar lo realizado y dejó abierta la puerta a su continuidad. En conferencia de prensa, el entrenador no confirmó si seguirá al frente del equipo y anticipó que mantendrá una charla con el presidente para hacer una evaluación más profunda. Las próximas horas serán importantes para conocer cómo sigue la historia.

“Nos sentaremos junto al presidente y veremos cómo seguimos, hacer una evaluación más profunda”, expresó en conferencia de prensa. La definición quedó pendiente y, por ahora, no hay una decisión tomada. Medina planteó la necesidad de revisar lo realizado durante estos meses antes de resolver cómo continuará su vínculo con el club.

Más allá de la incertidumbre, el técnico dejó en claro el agradecimiento que siente por el recorrido compartido con Estudiantes. “Estos meses y el trabajo que hicimos con Estudiantes lo voy a llevar conmigo. Estoy totalmente agradecido con los jugadores, dirigentes e hinchas”, manifestó. Sus palabras llegaron después de una final marcada por la frustración de no haber podido levantar la Copa.

“Estoy agradecido a los hinchas por el apoyo que recibimos estos días y por el éxodo que hicieron para venir hasta acá. También quiero agradecerle a todo Estudiantes y a mis futbolistas, que fueron unos leones”, sostuvo. Luego reconoció el golpe que significó la derrota: “Lamentablemente no nos dio para regalarles una victoria y un campeonato. La tristeza y la frustración están”.

“Nos sentaremos junto al presidente y evaluaremos como seguir”, confirmó el Cacique

En cuanto al partido, Medina remarcó que uno de los aspectos que más rescató fue la actitud de sus dirigidos. “A pesar de apresurarnos por el resultado y por el tiempo, competimos contra los mejores”, señaló. Sobre el desarrollo, resumió: “Fue un partido muy ajustado, pero la evaluación está de más, porque nos ganaron”.

Explicó que buscó neutralizar a Palmeiras con un sistema espejo. “Tratamos, por la característica de Baltasar –Rodríguez–, de igualar y hacer un sistema espejo”, detalló. A su entender, hasta el gol fue un partido chato, cortado y con muchas infracciones.

“Después de eso no nos llegaron más”, afirmó. En ese sentido, defendió el trabajo del equipo: “No me puedo reprochar nada. Lo que vinimos a buscar lo conseguimos: reducir al rival en todas sus facetas”.

La amargura por la oportunidad perdida convivió con el orgullo por el camino recorrido. “Nos vamos con una gran amargura porque pensábamos que podíamos festejar, pero no se dio. Eso no me va a borrar nada de lo que vivimos hasta el día de hoy, de todos los partidos que jugamos en la Copa y de los días previos”, expresó.

Por otro lado, el Cacique también se refirió al retiro de Fernando Muslera, y le agradeció por el desempeño realizado tanto en el Pincha, como también en la Selección de Uruguay.

Ahora, la atención estará puesta en la reunión con la dirigencia. Medina dejó la puerta abierta y será ese diálogo el que marque el rumbo. Estudiantes deberá esperar para saber si el entrenador que lo condujo hasta la final continental continuará al frente del equipo o si habrá un cambio de ciclo.