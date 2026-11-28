Tras la derrota de Estudiantes en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, Alexander Medina analizó el golpe de haber quedado a las puertas del título, destacó la entrega de sus futbolistas y agradeció el acompañamiento de los hinchas que viajaron desde La Plata.

“Primero que nada quiero darle el agradecimiento a la gente por el apoyo que nos brindó en estos días. Lamentablemente no nos dio para regalarle una victoria y un campeonato, pero lo que más rescato del equipo fue la entrega, la actitud y el luchar hasta el final. En este campeonato competimos contra los mejores y realmente fue un partido muy ajustado desde lo táctico”, inició.

Al explicar lo ocurrido dentro del campo de juego, el Cacique detalló el planteo elegido con Gastón Benedetti y señaló que la diferencia estuvo en un detalle defensivo en un encuentro friccionado: “Con la inclusión de Gastón Benedetti buscamos hacer un sistema espejo. Hasta el gol de ellos fue un partido chato, con pocas situaciones de gol, muchas infracciones en los dos equipos. Hubo una leve intención de Palmeiras de protagonizar el partido pero sin profundidad. Nosotros intentamos ser más directos. El trámite lo decide un desajuste nuestro. Me imaginaba un partido así, parejo”.

En esa línea, Medina admitió el impacto anímico de la derrota tras una campaña de altas expectativas, aunque remarcó que el balance general no se borra por un resultado: “Tenemos una frustración muy grande porque la ilusión también era gigante. Un desajuste defensivo significó un gol y realmente no pudimos darlo vuelta, pero no me voy a borrar nada de lo que vivimos hasta el día de hoy, nada de todos los partidos que jugamos en esta copa, de los días previos, de todo el cariño con la gente”.

Asimismo, el técnico uruguayo volvió a dedicar palabras de reconocimiento tanto a los simpatizantes albirrojos como a sus jugadores. “Solo agradecimiento a la gente por el apoyo, el cariño y por el éxodo que hizo para venir desde La Plata. Les quiero dar las gracias a mis futbolistas, fueron unos leones en la cancha. Hoy el fútbol nos dio la espalda a nivel resultados, pero nada nos va a sacar lo que vivimos hasta hoy”, remarcó.

Por último, habló de su continuidad: "Es difícil hablar ahora donde el pesimismo ronda en mi cabeza, en mis sensaciones, porque veníamos con otra mentalidad creyendo que podíamos ganar y no no lo hicimos. Y nada, hoy se termina un ciclo, veremos, nos sentaremos a hacer una evaluación mucho más profunda dentro fue del año, y veremos cómo seguimos, cómo seguimos con con el club".