En la previa de la final de la Copa Libertadores, Alexander Medina y Guido Carrillo dejaron definiciones sobre el presente del equipo, el peso de la instancia decisiva y lo que rodea a Fernando Muslera, en declaraciones en las que también hubo palabras exclusivas para EL DIA.

En diálogo con este medio, el Cacique se refirió a la situación de Fernando Muslera de cara al partido decisivo y al futuro del arquero: “Con Fernando (Muslera) tenemos diálogos permanentes, obviamente que yo sé su situación personal, pero hace un tiempo le dije que no quería saber más nada hasta que terminara la temporada. Mañana va a jugar, no sé si será su último partido o no lo tengo claro pero lo estamos disfrutando mucho y yo creo que tiene mucho para dar todavía, pero bueno va a depender de cada jugador”.

Por su parte, Carrillo también habló con EL DIA sobre cómo transitar las horas previas a una definición continental, marcando un matiz entre la alegría del momento y la exigencia de la instancia: “El disfrute no es sencillo en este tipo de situaciones. Siempre tratamos de bajar un poco. Hay que disfrutar desde lo posible en todo lo que se puede. Hay que tratar de disfrutar en la medida de lo posible y enfocados en la responsabilidad que tiene una final de Libertadores”.

El convencimiento del grupo y el camino hasta la final

Medina remarcó que el plantel afronta el compromiso sin sentirlo como una carga paralizante, valorando la chance de disputar el título y el recorrido construido para llegar hasta esta instancia: “Presión en este tipo de partidos obviamente que no hay por lo menos para mí o para nosotros. Creo que es una satisfacción y un orgullo estar acá primero. Ambos equipos van a querer ganar el partido por historia, por mística y por presente. Hicimos méritos suficiente para jugar esta final y en definitiva nosotros tratamos de encarar el partido no bajo presión sino disfrutando esta hermosa responsabilidad. Eso es lo que nos tiene acá hoy para tratar de hacer un buen juego”.

Asimismo, el técnico destacó el valor que tiene la Copa Libertadores dentro de la institución tras varios años sin definiciones y trazó un paralelismo con las series anteriores: “Me lo hicieron saber cuando llegué acá, que esta competición era una de las prioridades para la institución, por la cantidad de años que llevábamos sin estar en definición".

"El equipo fue evolucionando, fue creciendo de menos a más, con sus vaivenes pero la verdad que primero que nada hubo un convencimiento grande dentro del grupo nuestro que podíamos, que teníamos con qué. Mañana no va a haber un mensaje diferente a lo que fue con Flamengo, con Corinthians y con Católica así que vamos a tratar de estar a la altura de la situación”, argumentó.

Por último, subrayó la confianza interna del vestuario para atravesar los momentos complejos de una definición. “Creo mucho en nuestro equipo y en nuestros futbolistas. Ya lo hemos hablado muchas veces lo que representa para la gente, para los jugadores y el hecho de vivirlo así creo que nos ha hecho llegar hasta acá. Nos ha dado la fortaleza necesaria para asumir ciertas situaciones y ciertos momentos y superarlos así que hay que tener un equilibrio pero creo que es una de nuestras fortalezas”, sentenció.

El sentido de pertenencia de Carrillo

Por su parte, Guido Carrillo profundizó en lo que representa disputar esta instancia como jugador surgido de la casa, poniendo en palabras el peso emocional y el deseo que atraviesa a todo el mundo Estudiantes: “Sé lo que significa para mis amigos, para mi familia, lo cambiaría todo porque sé de lo que queremos. Son situaciones que quizás no se vuelven a presentar, hay que disfrutarlas. Tratar de disfrutar en la medida de lo posible sabiendo la responsabilidad que tiene jugar una final de Libertadores”.

El delantero también destacó la mística cotidiana con la que se vive el torneo continental dentro del club y cómo esa exigencia impulsó al plantel hasta la definición: “En el Country se respira Copa Libertadores. Vivirlo así nos ha permitido llegar hasta acá. Nos dio la fortaleza necesaria para asumir ciertas situaciones y momentos y superarlos. Hay que tener un equilibrio pero es una de nuestras fortalezas quererla tanto”.

En esa línea, remarcó el plus de responsabilidad que conlleva vestir la camiseta albirroja siendo hincha y formado en la institución, además de agradecer el acompañamiento de la gente en medio de un contexto complejo: “Ser del club es un significado y se vive con una responsabilidad mayor por lo que representa la Copa Libertadores para el club y la gente”, señaló, antes de cerrar con un mensaje dedicado a los hinchas: “Sin dudas que es lo más lindo de todo. Es lo más gratificante y lo que más nos fortalece. En un momento difícil poder acompañar y de la manera que lo hace, que lo puedan disfrutar”.