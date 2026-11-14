Medina y un título que impulsa su continuidad

La consagración en Córdoba le dio a Alexander Medina mucho más que una estrella. El entrenador consiguió su primer título al frente de Estudiantes y fortaleció su posición dentro del club de cara a la próxima temporada. Con la Supercopa en sus manos, todo indica que el Cacique continuará al frente del equipo en 2027, independientemente de lo que suceda en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

El triunfo por 3-2 ante Independiente Rivadavia, después de 120 minutos de una definición cargada de dramatismo, significó un respaldo importante para el ciclo del entrenador uruguayo. Estudiantes llegó a estar dos goles arriba, sufrió el empate sobre el cierre del tiempo reglamentario y encontró en el suplementario la rebeldía necesaria para quedarse con el trofeo. El cabezazo agónico de Lucas Alario terminó de coronar una noche inolvidable.

Medina valoró especialmente la personalidad que mostró el equipo para sobreponerse a los momentos adversos. “Me voy feliz por el título, por cómo jugó el equipo. Estudiantes nos regaló una rebeldía absoluta y una personalidad enorme”, destacó al analizar la consagración.

También hizo hincapié en la importancia de sumar una nueva estrella para la institución. “Conquistar un campeonato es prestigio puro. Hoy no era lo mismo ganar que perder; es un título que reconforta, alimenta la ilusión y genera confianza”, sostuvo.

Siguiendo esta misma línea, el DT se refirió al alivio que significó la consagración: “Es nuestro primer título como cuerpo técnico de Estudiantes. La sensación es de felicidad. Era necesario ganarla”.

La expulsión que sufrió durante el tramo final de la definición fue otro de los momentos particulares de la noche. Después de un incidente por un saque lateral, el técnico debió seguir el desenlace desde el túnel. Sin embargo, lejos de quedarse con ese episodio, reconoció el esfuerzo de sus dirigidos y destacó la jerarquía que mostraron para resolver la final.

La conquista también tiene una lectura hacia adelante. Más allá de la expectativa que genera la definición continental en Montevideo, el título conseguido en Córdoba fortaleció la continuidad del proyecto deportivo. En ese escenario, la posibilidad de que Medina siga como entrenador durante 2027 aparece cada vez más firme, sin que el resultado ante Palmeiras modifique necesariamente el respaldo que consiguió.

Con una estrella más bordada en el escudo y el primer trofeo de su ciclo, el Cacique empieza a consolidar su lugar en Estudiantes. La Supercopa ya quedó en las vitrinas y el desafío que viene será ir por la gloria continental.

Por otro, el título también dejó un dato histórico: Medina se convirtió en el primer entrenador extranjero en salir campeón con Estudiantes.