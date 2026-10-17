Medvedev y Jódar avanzaron a las semis en el Masters de Shanghái

El ruso Daniil Medvedev (5°) y el español Rafael Jódar (12°) consiguieron la clasificación a las semis en el Masters de Shanghái gracias a sus respectivos triunfos sobre el estadounidense Tommy Paul (15°) y el noruego Casper Ruud (20°).

El primero de ellos en salir a la cancha fue Jódar, quien es la gran revelación en lo que va de este 2026. El español, que inicio el año fuera del top 150, está cada vez más cerca de meterse ente los 10 mejores del mundo y tiene buenas chances de ingresar a las ATP Finals, torneo al que ingresan los ocho mejores de la temporada.

En esta ocasión, Jódar dio una muestra de carácter para imponerse por 4-6, 6-4 y 6-3 luego de 2 horas y 20 minutos de juego sobre Ruud, un jugador que llegó a ser número 2 del mundo hace unos años y que incluso estuvo a solo un triunfo de alcanzar la cima del ranking ATP.

Más tarde fue el turno de Medvedev, quien derrotó 6-3, 1-6 y 6-3 al estadounidense Tommy Paul, en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 8 minutos.

De esta manera, Medvedev pudo meterse entre los cuatro mejores del torneo que se disputa en tierras chinas y en el que ya se consagró en 2019.

Esta victoria, además, le permitió al ruso quedar a solo una victoria de superar en el ranking al italiano Flavio Cobolli, quien ocupa la quinta colocación del escalafón mundial.

La actividad en el Masters de Shanghái continuará hoy con los dos encuentros correspondientes a las semifinales.

En el primero de ellos, el alemán Alexander Zverev (1°) se enfrentará con el español Alejandro Davidovich Fokina (25°) a la madrugada de nuestro país mientras que a continuación será el cruce entre Jódar y Medvedev, los ganadores de ayer.