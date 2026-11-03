Luego del valioso triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto del pasado viernes, que le permitió a Gimnasia asegurarse de los boletos a los Playoffs y a la Copa Sudamericana, la Liga Profesional eligió a su DT, Ariel Pata Pereyra, como el mejor de la fecha.

La victoria en La Docta, con goles de Marcelo Torres y Nacho Fernández, fue clave para enmarcar el gran presente que atraviesa el mens sana en el Torneo Clausura. Así, el Lobo llega aireado para el último cruce por la Fecha 16 ante el otro conjunto cordobés, Belgrano, en el Bosque.

"El Lobo ganó su tercer partido consecutivo y confirmó su lugar en los playoffs 2026", especificaron desde las redes de la Liga Profesional de Fútbol.

En las últimas horas, se confirmó que el encuentro ante el Pirata se disputará a partir de las 19.15 en el Bosque. Para aquella jornada, los hinchas del Lobo que vayan a acompañar al equipo en el cierre de la fase regular, tendrán que adquirir un aporte extraordinario acorde al "Día del Club". De esa forma, los socios y socias que asistan deberán abonar unos $25.000.

"Este aporte extraordinario representa una manera de acompañar al Lobo en un momento que nos encuentra juntos, protagonistas y con nuevos desafíos por delante", informaron desde el club.