Mele y Paredes, las sorpresas

El clásico entre Independiente y Boca comenzó con sorpresas desde ambos vestuarios, con la decisión en primera instancia de Jadson Viera de sacar a uno de los nombres pesados del plantel como Rodrigo Rey para darle la chance en el arco del Rojo al uruguayo Santiago Mele que sólo había ocupado el arco de la escuadra de Avellaneda por Copa Argentina en la derrota 4-0 frente a Atlético Tucumán. Esta medida del DT nacido en Brasil, pero de nacionalidad uruguaya, no es la primera en contra del ex arquero de Gimnasia, ya que en primera instancia le había retirado la capitanía para devolvérsela a Iván Marcone.

Por el lado del Vasco Arruabarrena, luego de lo que fue la clasificación frente a Vasco da Gama, para la final de la Copa Sudamericana, se especulaba con que Leandro Paredes no sería titular en el estadio Libertadores de América, para que siga con su recuperación.

Sin embargo, al haber ganado Rosario Central el sábado, el liderazgo de la tabla anual estaba en juego y por eso, el DT xeneize se terminó inclinando por poner desde el arranque al capitán y emblema azul y oro, que viene respondiendo de buena manera en su puesta a punto y disputó la totalidad del encuentro en Avellaneda. El mediocampista de la Selección Argentina ya dio muestras que pese a no estar al 100% desde lo físico sigue siendo determinante, aportando el tercer gol para que su equipo saque pasaje para la final a disputarse en Barranquilla.

Así, sobre el arranque del duelo entre el Rojo y los de la Ribera, hubo lugar para las sorpresas.