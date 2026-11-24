El capitán de River, Nicolás Otamendi, realizó un particular posteo en sus redes, donde, a pesar de la victoria del “Millonario” ante Lanús, que le dio el pase a la siguiente fase de los playoffs del Torneo Clausura, afirmó estar “en deuda” con el hincha.

Otamendi, que firmó con el club ubicado en Núñez en condición de jugador libre y fue parte de la gran reestructuración en el plantel en conjunto con gran gasto en el Mercado de Pases, se mostró empático ante la impaciencia de los fanáticos que una vez más llenaron el estadio “Monumental”: “Vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores”.

El actual capitán de River celebró la victoria por 3-1 ante Lanús con una serie de posteos en sus redes sociales y varias imágenes del partido, entre las que se destacó una particular historia de Instagram en la que se muestra el recibimiento y el aliento de la hinchada de River.

“Estamos en deuda. Lo sabemos. Pero vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores”, fue el mensaje completo de Otamendi para los hinchas de River.

La historia se volvió viral en un contexto en el que el equipo aún no ganó nada, a pesar de las grandes inversiones en jugadores, y, sobre todo, un día después de que su máximo rival se consagrara campeón de la Copa Sudamericana, que en un principio era el principal objetivo del “Millonario”.

River viene de un año para el olvido, pero aún cuenta con posibilidades de cambiarlo, ya que sigue en carrera en los playoffs del Clausura, su única competencia en curso. Tiene la obligación de ganarlos para sumar un título más y, sobre todo, para volver a la Copa Libertadores tras un año sin jugarla, pese a haber formado un plantel con grandes incorporaciones como Thiago Almada, Ángel Correa y el mismo Otamendi.

bronca de los jugadores de argentinos: “Nos mienten”

Algunos jugadores de Argentinos Juniors se pronunciaron en contra de la dirigencia por las deudas con los trabajadores y el plantel, denunciando sueldos impagos y “promesas incumplidas”.

Tras la derrota y la eliminación ante Independiente en La Paternal, el defensor del “Bicho” Francisco Álvarez fue uno de los primeros en expresarse y apuntó fuertemente contra los directivos de la institución. “Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, el ambiente dentro del vestuario es incómodo; un día te dicen que va a llegar la plata y no aparece, y te mienten”.

Hernán López Muñoz, delantero y número “10”, realizó un posteo en su cuenta de Instagram, donde hizo un análisis sobre el año que tuvo el equipo, en el que le agradeció al hincha por el aliento, pero también señaló que comprendía el enojo por la eliminación.