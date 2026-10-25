¿Merentiel se pierde la semifinal con Banfield?

Diego Forlán, entrenador de la selección de Uruguay, anunció en las últimas horas la lista de futbolistas reservados de cara a la próxima fecha FIFA, con la presencia de Miguel Merentiel, que si llegara a quedar efectivamente convocado, podría perderse el duelo con Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026.

Para la ventana internacional del mes pasado, que coincidió con el partido de cuartos ante Racing, la Bestia también estuvo en esta condición, pero finalmente no quedó en el corte final y pudo estar presente en el histórico 3-2 con hat-trick de Enner Valencia.

El entrenador de la Celeste incluyó una lista con una ofensiva muy parecida a la anterior, con un único cambio en los delanteros, la salida del futbolista de Talleres Agustín Martínez y la presencia de Bruno Damiani, de Philadelphia Union.

Entre septiembre y octubre, la Garra Charrúa perdió con Japón y venció a Corea del Sur e India. Para esos amistosos, Cachavacha llevó a Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.

Los cuatro volvieron a estar incluidos en la nómina e invitan a pensar, salvo cambios, que hay grandes chances de que Merentiel, que atraviesa un gran momento en Boca, pueda estar presente en la justa, que además se jugará una semana antes de la gran final de la Copa Sudamericana.

Para la tranquilidad del cuadro de la Ribera, Diego Forlán optó por prescindir de Leandro Lozano, que por sus buenos rendimientos en el carril derecho parecía un candidato a estar presente en el duelo con Argentina a disputarse el 13 de noviembre.

Lo cierto es que la fecha FIFA amenaza las ideas del entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, que tiene más jugadores en riesgo de ausentarse contra el Taladro por citaciones a sus selecciones nacionales: Álvaro Montero, que ya se perdió el cruce previo, podría volver a ir con Colombia, mientras que Leonel Flores, podría ser llamado otra vez por Lionel Scaloni, aunque ya quedó claro que desde la Albiceleste no tienen problemas con dejarlo ir a jugar sus compromisos con Boca.