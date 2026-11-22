En un arranque que parecía presagiar una jornada complicada para él desde lo individual, errando un gol increíble con el arco a su merced, Miguel Merentiel logró torcer nuevamente la historia y convertirse en uno de los pilares donde comenzó a edificarse la conquista de la Copa Sudamericana para Boca, que será histórica por el hecho de haber cortado con una larga sequía sin títulos a nivel continental para la escuadra de la Ribera.

El atacante uruguayo, aquel que llegó a Defensa y Justicia tras un largo periplo por el Tanque Sisley, Lorca F.C. y Valencia Mestalla de España y Godoy Cruz antes de recalar en el Halcón, aquel club que fue el trampolín al estrellato y donde comenzó a hacerse de un nombre en las primeras planas del fútbol argentino, tuvo un partido que seguramente quedará en la cúspide de su carrera.

El delantero que en su momento llegó proveniente de Palmeiras, sigue escribiendo la historia con la camiseta azul y oro. Una historia donde siempre ha sido protagonista en aquellos momentos donde más se lo ha requerido. Al servicio del equipo también cuando se lo necesito, jugando en posiciones que quizás no era la que el siente, la de estar ahí, en el centro del ataque, pero que si el momento lo pedía, ocupaba ese lugar para dar una mano desde donde cada DT lo requería.

Quizás por eso también, por ese sacrificio destacado desde el arranque de su carrera que lo llevó a estar en Boca y coronarse en la Copa Sudamericana, es que el fútbol hizo un poco de justicia con él, para que aparezca tras tanta lucha para poner el gol definitivo del 2-0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, que terminó dándole a la escuadra azul y oro una estrella continental tras varios años de sequía.

Más allá del gol de ayer por la noche en tierras colombianas, la Bestia es uno de los futbolistas más queridos por los hinchas xeneizes, que reconocen su labor desde que pisó la Bombonera en el año 2023 tras su paso con poco rodaje por el fútbol brasileño donde vistió los colores de Palmeiras.

Referente también en el vestuario y querido por sus compañeros, el atacante de 30 años, pese a haber atravesado sequías que generaron cuestionamientos, el nacido en Paysandú nunca se desesperó y aguantó el peso de nombres como el Edinson Cavani para seguir luchando por ser el número nueve titular en la ofensiva de Boca.

Tanta lucha, tuvo sus frutos en la noche barranquillera y tal como marca el manual de los goleadores, cuando todo parecía indicar que no era su tarde, luego de que un blooper del arquero brasileño Everson le dejó la pelota servida y el uruguayo definió casi abajo del arco, pero increíblemente no terminó en gol.

Sin embargo, su revancha personal apareció cuando el complemento recién nacía a los 48’ e hizo estallar a la marea azul y oro que inundó suelo colombiano, para hacer estallar las gargantas y encaminar un título de Copa Sudamericana, tras lo que habían sido las dos obtenciones consecutivas de 2004 y 2005.

Así como en su momento en esas finales Martín Palermo y Carlos Tévez escribieron sus nombres para colaborar en levantar aquellas dos estrellas en el firmamento azul y oro, ahora Miguel Merentiel, el goleador que siempre está cuando Boca lo necesita dijo presente para que el conjunto conducido técnicamente por Rodolfo Arruabarrena vuelva al plano continental y sigue adelante en la carrera por cerrar un 2026 que lo podría tener levantando varias estrellas más.

Miguel Merentiel convirtió cinco goles y fue el goleador xeneize en la Sudamericana