Messi, asistencia pero sin marcar goles, en el nuevo triunfo del Inter de Miami

Tras cerrar un capítulo dorado Lionel Messi no se detiene. El astro de 39 años ya se encuentra enfocado al 100% en las filas del Inter Miami y bajo las órdenes de Cristian “Kily” González, con el objetivo firme de seguir devorándose los libros de historia del fútbol mundial.

Anoche jugó para Inter de Miamo, que derrotó como local 2-0 a New York City, partido que lo tuvo como asistido en el gol de Rodrigo De Paul pero no pudo anotar. Antes anotó Berterame.

El legendario ‘10’ tiene entre ceja y ceja tres marcas absolutas antes de colgar las botas definitivamente. A nivel de clubes, el capitán de las Garzas registra una campaña implacable con 23 goles en 25 partidos disputados. El objetivo inmediato es pulverizar el récord impuesto por el mexicano Carlos Vela, quien en 2019 firmó una histórica temporada regular con 34 goles vistiendo la camiseta de Los Angeles FC.

Otro marca es alcanzar los 78 goles de Marcelinho Carioca como anotador de tiros libres. lleva 76. Y, la más difícil, alcanzar los 1000 goles. Actualmente anotó 937 oficiales.

El equipo del Kily González formó con D. St. Clair; Casemiro, G. Luján, Micael, Reguilón; R. De Paul, D. Ayala, M. Galarza; L. Messi, L. Suárez y G. Berterame.