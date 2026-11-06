Messi buscará una doble marca inédita en la MLS

Todo preparado para que se juegue la última fecha de la fase regular de la MLS. Y en ese sentido, Lionel Messi puede escribir otra página dorada en los 31 años de existencia que tiene la liga norteamericana. Con 39 años, el ex capitán de la Selección argentina saltará a la cancha mañana cuando a partir de las 18 enfrente a Charlotte FC. El objetivo del rosarino apunta a convertirse en el primer futbolista en conquistar la Bota de Oro en temporadas consecutivas.

El crack argentino comanda la tabla de goleadores con 26 conquistas, sosteniendo una sólida ventaja de cuatro festejos por encima de su escolta más próximo, el croata Petar Musa, que juega en el FC Dallas.

A lo largo del tiempo, figuras de renombre como Preki (1997 y 2003), Taylor Twellman (2002 y 2005), Jeff Cunningham (2006 y 2009), Chris Wondolowski (2010 y 2012) y Bradley Wright-Phillips (2014 y 2016) lograron adjudicarse el título de artilleros en dos oportunidades diferentes, pero absolutamente ninguno pudo encadenar las coronas en años sucesivos.

La distinción que persigue Lionel Messi tiene su propia historia en el formato: la actual Bota de Oro (MLS Golden Boot), implementada a partir de 2005, premia de manera estricta al máximo goleador neto de la liga, utilizando la cantidad de asistencias como factor de desempate ante igualdad de tantos. Este criterio marcó una diferencia clave respecto al antiguo Premio al Campeón Goleador (MLS Scoring Champion Award) vigente entre 1996 y 2004, el cual no consagraba necesariamente a quien más veces inflaba las redes, sino que se definía por una tabla de puntuación ponderada que otorgaba dos unidades por cada gol y un punto por asistencia.

El impacto del rosarino trasciende la cuota goleadora. A lo largo de 30 partidos disputados hasta el momento, Messi rubricó un registro dominante de 26 tantos y 14 asistencias, números que lo sitúan como el máximo aspirante a ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2026.

De obtenerlo, sería su tercer galardón individual en tres campañas completas vistiendo la camiseta de Inter Miami, una hazaña jamás alcanzada, dado que ningún jugador posee tres trofeos al MVP en toda la historia de la MLS.

Vale recordar que la distinción al Jugador Más Valioso evalúa pura y exclusivamente el rendimiento brindado durante la fase regular. El veredicto final quedará sellado mediante una votación especializada integrada por futbolistas, entrenadores, directivos y periodistas seleccionados, quienes definirán si el astro argentino vuelve a adueñarse de un récord que parece reservado únicamente para su leyenda.