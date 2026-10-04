Messi ingresó al predio de la AFA por última vez en su carrera y fue recibido por el Chiqui Tapia

Lionel Messi ya se encuentra en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a 48 horas del último partido que disputará con la camiseta albiceleste. En ese marco, fue recibido por Claudio “Chiqui” Tapia antes de sumarse a la concentración de cara al encuentro contra Benín.

El jugador del Inter de Miami había arribado al país el viernes y pasó unos días junto a su familia en Funes antes de emprender el viaje hacia Buenos Aires. Su llegada al complejo de la casa madre del fútbol argentino abrió la cuenta regresiva para una de las noches más esperadas por los hinchas.

“¡Bienvenido, Capitán! La emoción es total”, fue la descripción que utilizó la AFA en sus redes sociales para describir la llegada de su capitán al predio ubicado en Ezeiza.

Asimismo, en las fotos del ingreso de Messi al lugar de entrenamiento, que lleva su nombre, también aparece Giovani Lo Celso, uno de los futbolistas que no fueron convocados por Lionel Scaloni para esta fecha FIFA, pero que formará parte de la despedida.

Según la planificación del cuerpo técnico, el rosarino realizará esta tarde su primera práctica con el grupo y, una vez finalizada, llegará el tradicional asado en el predio. El lunes será el turno del último entrenamiento, en el que Lionel Scaloni terminará de definir el equipo.

Finalmente, el martes tendrá lugar la última función de Messi con la camiseta de la selección argentina, que se realizará en el Monumental a partir de las 20.

Cabe señalar que el astro argentino es el futbolista que más veces vistió la camiseta albiceleste en la historia con 207 apariciones y también es el máximo goleador con 125 tantos. Asimismo, conquistó dos Copas América, la Copa del Mundo en 2022 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008.