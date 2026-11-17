Lionel Messi, el ahora ex capitán y emblema, se retiró como jugador de la Selección en una histórica y emocionante jornada ante Benín, en el Monumental, aunque el cierre de una etapa podría resultar en el inicio de otra ya que Lionel Scaloni se mostró abierto a la posibilidad de que sea parte de su cuerpo técnico.

En la antesala del amistoso de esta noche contra Costa Rica en el cierre de la primera gira tras el retiro del astro rosarino, Scaloni fue consultado por la posibilidad de incorporar a la Pulga a su equipo de trabajo, primero remarcando que no ve cercano el fin de su carrera a nivel clubes pero con una conclusión que despierta ilusión.

“Si quiere venir acá está sin ningún problema, ahora que se va Walter mirá… que venga”, afirmó el oriundo de Pujato ante la consulta pese a los planteos por parte de la Pulga sobre lo que será su futuro una vez que cuelgue los botines.

Pese a esas primeras inversiones, el propio Scaloni sijo que considera que el retiro de Messi todavía no se encuentra en el futuro inmediato: “Creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando, más allá del 2030 va a seguir. Ojalá siga hasta que pueda”.