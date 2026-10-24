Messi recibió el premio Princesa de Asturias

Luego de lo que fue su retiro de la Selección Argentina en el amistoso con Benín, en el día de ayer Lionel Messi recibió el prestigioso premio “Princesa de Asturias” en la ciudad española de Oviedo.

El referente y astro argentino había llegado el jueves a España donde inicialmente brindó una charla entre niños y adolescentes de la comunidad estudiantil y luego cenó con los Reyes de España.

Ya en el día de la ceremonia, la agenda del “10” continúo con un almuerzo junto al resto de los premiados.

Una vez en la gala, antes de que el capitán de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar subiera al escenario, la locutora del evento leyó: “Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, por su excepcional trayectoria deportiva, su deslumbrante talento y su continuada labor solidaria para promover en exceso a la educación y al cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. Y porque se ha ganado el respeto y admiración de todos por su constancia, humildad y el compromiso con el juego colectivo, el jurado ha concedido el galardón a Leo Messi”.

Una vez que finalizó el mensaje, Lionel se levantó de su asiento y en medio de una lluvia de aplausos subió a recibir su premio, otro más de los tantos que tiene a lo largo de su carrera. Sin embargo, este tiene un sabor especial por una cuestión que el propio Lio confesó, su padre recientemente fallecido estaba muy ilusionado con que su hijo pudiera recibir dicha distinción ya que va “más allá de lo que uno haga adentro de una cancha”, según relató el futbolista.

Minutos más tarde, la princesa Leonor de Borbón le dedicó unas palabras al ex Barcelona y dijo: “Si la historia de la imperfección humana ha encontrado ocasiones para apasionarse al unísono ha sido con las gestas deportivas. No sé si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal. Un instante -el gol que todos esperan- en el que cabe todo. Por eso tiene sentido mirar hoy a Messi y a su trayectoria irrepetible”.

Así, el ídolo suma un premio más, pero en este caso con un significado que va más allá.