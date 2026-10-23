Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Furor tras su llegada a españa

Messi recibirá el premio Princesa de Asturias

messi firmó camisetas argentinas en medio del furor de la gente / x

Por Redacción

El astro argentino Lionel Messi llegó a España para recibir el Premio Princesa de Asturias y generó un revuelo impresionante al ser recibido por miles de personas.

Messi, que hoy será reconocido en una ceremonia de entrega que se celebrará en el Teatro Campoamor de Oviedo, y posteriormente cenará con el Rey Felipe VI y la reina Letizia de España.

En su llegada a la ciudad española, el crack rosarino arribó al Hotel Reconquista y rompió el protocolo al acercarse a la gente para firmar autógrafos y camisetas de la Selección.

Durante la tarde de hoy, el argentino, que hace algunas semanas se despidió de la Selección nacional, después del amistoso contra Benín, tendrá un encuentro con estudiantes de colegios asturianos.

Messi, que a principios de octubre se despidió de la Selección argentina a los 39 años, recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que se otorga desde 1987 y que destaca a aquellas figuras o instituciones cuya labor impulse el desarrollo del deporte como vehículo de superación, respeto y convivencia social.

Además, en el caso de Messi el jurado también destacó su conducta ejemplar y su impacto social y solidario.

De esta manera, Messi recibirá una escultura creada por el artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y 50 mil euros.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?