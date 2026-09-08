Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Va por el noveno galardón

Balón de Oro 2026 | Lionel Messi, nominado

La Pulga, que brilló en el Mundial con la Selección y no para de hacer goles en el Inter de Miami, fue ternado otra vez a mejor jugador del planeta

Por Redacción

El astro argentino Lionel Messi fue nominado por la revista France Football al Balón de Oro, el premio que se le entrega al mejor jugador del mundo durante la última temporada.

Messi, que durante el Mundial 2026 cumplió 39 años, ya ganó este premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

El rosarino no solo brilló con el Inter Miami de Estados Unidos, equipo con el que ganó el título de la Major League Soccer en una temporada en la que anotó 35 goles y repartió 23 asistencias en 34 partidos, sino que emocionó al mundo entero con su participación en el Mundial 2026 al guiar prácticamente solo a la Selección argentina hacia la gran final, instancia en la que cayó 1-0 ante España.

En el torneo de selecciones más importante del mundo, Messi anotó ocho goles (solo fue superado por los 10 del francés Kylian Mbappé), sino que también repartió cuatro asistencias.

Esta espectacular actuación en el Mundial ubica a la "Pulga" entre los candidatos a quedarse con el premio, aunque tal vez corra de atrás por el hecho de jugar en una liga de menor categoría como lo es la MLS.

El otro argentino nominado fue el delantero Lautaro Martínez, quien tuvo una buena temporada con el Inter de Milán, con el que ganó la Serie A de Italia. Durante la campaña en dicha competencia, el "Toro" anotó 17 goles y entregó seis asistencias.

Además, en el Mundial 2026 fue clave con sus goles ante Suiza en cuartos de final y el agónico 2-1 contra Inglaterra en las semis, que fue uno de los más gritados por los argentinos en las últimas décadas. También le convirtió de penal a Jordania en la fase de grupos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?