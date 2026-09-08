Balón de Oro 2026 | Lionel Messi, nominado

El astro argentino Lionel Messi fue nominado por la revista France Football al Balón de Oro, el premio que se le entrega al mejor jugador del mundo durante la última temporada.

Messi, que durante el Mundial 2026 cumplió 39 años, ya ganó este premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

El rosarino no solo brilló con el Inter Miami de Estados Unidos, equipo con el que ganó el título de la Major League Soccer en una temporada en la que anotó 35 goles y repartió 23 asistencias en 34 partidos, sino que emocionó al mundo entero con su participación en el Mundial 2026 al guiar prácticamente solo a la Selección argentina hacia la gran final, instancia en la que cayó 1-0 ante España.

En el torneo de selecciones más importante del mundo, Messi anotó ocho goles (solo fue superado por los 10 del francés Kylian Mbappé), sino que también repartió cuatro asistencias.

Esta espectacular actuación en el Mundial ubica a la "Pulga" entre los candidatos a quedarse con el premio, aunque tal vez corra de atrás por el hecho de jugar en una liga de menor categoría como lo es la MLS.

El otro argentino nominado fue el delantero Lautaro Martínez, quien tuvo una buena temporada con el Inter de Milán, con el que ganó la Serie A de Italia. Durante la campaña en dicha competencia, el "Toro" anotó 17 goles y entregó seis asistencias.

Además, en el Mundial 2026 fue clave con sus goles ante Suiza en cuartos de final y el agónico 2-1 contra Inglaterra en las semis, que fue uno de los más gritados por los argentinos en las últimas décadas. También le convirtió de penal a Jordania en la fase de grupos.