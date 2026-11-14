Messi vuelve al Monumental en enero para River-Inter

River y el Inter Miami se enfrentarán en un partido amistoso el próximo 19 de enero, en lo que será el regreso de Lionel Messi al verde césped del Monumental.

El amistoso fue confirmado de manera conjunta por ambos clubes a través de un posteo en las redes sociales, donde se destaca que se viene “un encuentro monumental”.

En la imagen que acompañó al posteo se destaca la presencia de Lionel Messi, además de Rodrigo de Paul, el uruguayo Luis Suárez y el brasilero Casemiro. Por el lado de River, resaltan las presencias de Gonzalo Montiel, Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi, todos ellos campeones en Qatar 2022 con la Selección argentina.

De esta manera, Messi volverá al Estadio Monumental, donde deleitó a los hinchas durante más de 20 años con la Selección. La última vez que jugó en este estadio fue el pasado 6 de octubre, en la goleada 3-0 sobre Benín durante su despedida con la Argentina.

Este partido ante River representará el quinto enfrentamiento de Messi frente a un equipo argentino ya que antes jugó para el Barcelona en las finales de los Mundiales de Clubes ante Estudiantes (2-1 en 2009) y River (3-0 en 2015), el amistoso ante Boca (3-0) en el Trofeo Joan Gamper y ante Newell´s con el Inter Miami en un empate 0 a 0.