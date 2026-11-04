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Miércoles con neblina, probables chaparrones y temperatura en alza en La Plata

Una brisa cubrió la Ciudad en las primeras horas de la jornada y a la tarde podría caer algo de agua. El SMN prevé días cambiantes 

Por Redacción

El miércoles en La Plata amaneció con neblinas matinales, cielo nublado y vientos leves un tanto fresco, no obstante algunas condiciones del tiempo se modificarán en el transcurso de la jornada, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

Tal es así que para esta tarde la temperatura máxima rondará los 24 grados, mientras que la mínima ya bajó hasta los 13 grados. Asimismo se espera que el cielo continúe nublado y que produzcan algunos chaparrones, cuyas probabilidades rondan el 40 por ciento. 

Las condiciones mejorarán el jueves, ya que se aguarda cielo despejado durante la mañana y buena parte de la tarde, vientos leves y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 25 grados. 

El viernes, sin embargo, volverá la inestabilidad. El SMN prevé cielo mayormente nublado con probabilidades de lluvias hacia la tarde. Además se producirán ráfagas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Las marcas térmicas en el cierre de las puestas del fin de semana se ubicarán entre 15 y 21 grados

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