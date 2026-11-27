El Milan estaba cerca de una nueva derrota en Europa League que hubiese calado hondo. Sin embargo con un 4 a 2 final, los Rossoneri levantaron un 0-2 y le ganó a Olympiacos en Grecia.

Los griegos abrieron la cuenta a la media hora del período inicial. Gustavo Sá levantó un córner. Lorenzo Pirola conectó de cabeza. La pelota dio en el travesaño y luego en la espalda de Mike Maignan para el gol en contra.

El elenco albirrojo estiró la ventaja. En el inicio de la complementaria, los italianos regalaron en salida. Remo Freuler jugó rápido y Jota Silva no perdonó en el mano a mano. Los Rossoneri reaccionaron rápidamente. A los 10 del segundo tiempo, Omari Hutchinson hizo una gran jugada, remató desde la medialuna, y dejó sin respuestas a Stefan Ortega Moreno.

Al rato, Milan le empató la historia al Olympiacos. Un centro de Hutchinson se transformó en asistencia. Alphadjo Cissé para el 2-2 parcial. Hutchinson volvió a brillar con un desborde y un centro desde la derecha. Christian Pulisic la agarró de volea y descolocó a Ortega Moreno para cambiar la historia del juego.

En la última en El Pireo llegó un contragolpe que fue letal. Hutchinson volvió a brillar y el que definió fue Diego Moreira.

La Vecchia Signora, por su parte, sumó tres puntos de oro para pensar en los octavos de final. Con un 4 a 1 en casa, Juventus reaccionó y goleó al Omonia Nicosia en Europa League.

En otros resultados, Olympique de Marsella 1, Levski Sofía 0; Viktoria Plzen 4, Benfica 0; Torreense 1, Celtic 2; Lyon 0, Lillestrom 0; Celta 1, Bournemouth 2; Crystal Palace 2, Real Sociedad 1 y Hoffenheim 3, Sturm Graz 1.