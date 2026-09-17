Mintió en el trabajo para seguir a Estudiantes en la Libertadores y lo echaron: "No me importa nada, yo quería ver al Pincha"

En la previa del partido que Estudiantes terminó ganando ante Corinthians en Brasil, una historia particular se viralizó entre los cerca de 1.500 hinchas del Pincha que viajaron hasta San Pablo para acompañar al equipo. Un platense contó que perdió su trabajo por faltar para poder estar presente junto al León.

“Me echaron del laburo: no tenía más días, pero yo quería ver al Pincharrata”, relató el hincha en diálogo con TNT Sports, mientras esperaba el comienzo del encuentro en las inmediaciones del estadio de Corinthians.

El hincha, que viajó en micro desde La Plata a San Pablo, explicó que trabaja en el área de ventas de una empresa y que, para poder viajar, incluso tuvo que recurrir a una mentira. “Tuve que mentir para ir a Chile”, contó al recordar otro de los viajes que realizó para seguir a Estudiantes, el que tuvo ante Universidad Católica.

Sobre su situación laboral, relató: “Laburo en ventas en una empresa. Les dije ‘no puedo atender hoy’”. Sin embargo, esta vez la decisión de ausentarse tuvo consecuencias. “Hoy no me dejaron faltar, pero no me importa nada”, aseguró, antes de ingresar al estadio.

La historia tuvo un desenlace todavía más particular después de lo ocurrido en la cancha: Estudiantes se impuso ante Corinthians y consiguió avanzar, por lo que el hincha podría tener otra oportunidad de volver a Brasil para acompañar al equipo.

Con humor, y todavía antes de conocer el resultado, dijo: “Que me contraten en Brasil, porque voy a volver pronto”. Dependiendo del resultado del partido entre Flamengo e Independiente del Valle: si el Mengao gana o empata, Estudiantes tendrá nuevamente un compromiso en territorio brasileño.