Miramón es una fija que volverá al once titular

Todavía quedan varios días por delante (viernes 2 de octubre, a las 21:30) para que Gimnasia viaje a Mendoza para enfrentar a una de las sensaciones del torneo, Independiente Rivadavia.

En ese sentido, el entrenador Ariel Pereyra aprovechará todo este tiempo no solo para analizar cómo formará el equipo, sino también para recuperar a algunos lesionados, como el caso del arquero Harlen Castillo, ya recuperado luego de aquella intervención quirúrgica en su rodilla derecha, producida después del debut con la camiseta del mens sana en la Copa Argentina. Y también Juan Cruz Cortazzo, quien dejó atrás una lesión de grado dos en el bíceps femonal de la pierna derecha.

En tanto que Jeremías Merlo continúa con el proceso de recuperación de un desgarro que sufrió en el recto femoral.

El oriundo del barrio de Los Hornos había sido una de las figuras de Gimnasia frente a River, en la segunda fecha del torneo, pero poco después sufrió una distensión muscular ante Aldosivi, en Mar del Plata, que lo obligó a dejar el campo de juego durante la primera etapa.

Mientras tanto, el plantel sigue adelante con una intensa preparación. Sin dejar nada librado al azar, el cuerpo técnico exige todos los días al grupo, teniendo en cuenta que Gimnasia se juega el último tramo de este Clausura, con el objetivo de clasificar a los playoffs y conseguir una de las plazas para las copas internacionales de 2027, objetivo que tiene en mente desde que se puso en marcha la actual temporada oficial.

LA VUELTA DE MIRAMÓN

Todavía es prematuro hablar del once titular que pondrá en cancha el Pata Pereyra para enfrentar a la Lepra mendocina, que se producirá recién dentro de nueve días.

Sin embargo, es una fija que el volante Ignacio Miramón volverá al equipo, teniendo en cuenta que ya cumplió con la fecha de suspensión (fue ante Banfield) por haber llegado al límite de las cinco tarjetas amarillas.

Lo que aún es una incógnita es quién dejará el equipo, aunque todos los caminos conducen a que Nicolás Barros Schelotto dejará su lugar para que el ex Boca vuelva a jugar desde el arranque.

Previo al partido contra Banfield, Ariel Pereyra mantenía dos opciones para ocupar un lugar en la mitad de la cancha: Nicolás Barros Schelotto y Augusto Max.

Finalmente, el hijo del Mellizo Guillermo fue el que ganó la pulseada y salió a jugar contra el Taladro, en el Bosque en reemplazo de Nacho Miramón.

Si bien hay varios días por delante, la idea del entrenador es mantener la base de los últimos partidos. Y todo girará en tornó a cómo responden los jugadores en cada una de las prácticas que el plantel tiene por delante.

Varios jugadores y el Pata presenciaron el triunfo de la Reserva sobre Estudiantes

Por ahora, y aunque no está definido todavía, Miramón corre con ventaja para volver a ser titular en reemplazo del Heredero.

TRABAJOS INTENSOS Y ESPECÍFICOS EN ESTANCIA CHICA

Como quedó dicho, los futbolistas no tienen descanso, a pesar de este parate por la fecha FIFA. Aprovechan cada práctica para mantenerse activos y llegar bien afilados al partido contra Independiente Rivadavia.

En ese contexto, el grupo realizó ayer trabajos de gimnasio. Luego, duelos 1x2 y 2x3. Además, se ordenaron tareas de tenencia 4x4 con comodines, fútbol en espacios reducidos por tiempo, y posteriormente, pasadas. La rutina volverá a repetirse hoy nuevamente en el predio de Estancia Chica.