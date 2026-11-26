Si Gimnasia ha demostrado ser un equipo sólido durante todo el año, no hay dudas que “los Nachos” han sido el diferencial de la campaña. Ignacio Miramón no solo ha sido vital por su marca y despliegue, sino que también le agregó llegada y gol a su juego, superior incluso al de su explosión en 2023 antes de la transferencia al fútbol francés.

Los clubes rosarinos le sientan bien a Miramón. Ante Central en el Gigante convirtió su primer gol con la casaca albiazul y el lunes ante Newell’s vivió la emoción del primer grito en el Bosque.

“Fue una emoción terrible. Hacer un gol en este estadio, con la gente que no para de alentar es algo muy lindo. Y me pasó lo mismo cuando metió el gol Mellu, se me puso la piel de gallina porque se lo merece”, contó el bolívares acerca de sus vivencias en una noche inolvidable en un partido eliminatorio que tuvo todos los condimentos.

Además de ser la gran figura del triunfo tripero con una actuación cercana a la perfección, su gol tuvo factura casi europea: recuperación, dinámica y un remate espectacular que se coló en el primer palo de Reinatti. Así lo narró el propio protagonista:

“Me la pasó Jere, empecé a ir para adelante y justo ví que el arquero se adelantó para adivinar el centro. Le pegué ahí adónde salió y por suerte entró”.

Consultado acerca de su festejo emocionado, Miramón expresó: “Yo vine muy chico al club, salí de acá y meter un gol en este estadio, con esta gente, es algo muy lindo”. El festejo de su golazo para el 2-1 parcial incluyó a todos sus compañeros, incluso aquellos que estaban haciendo la entrada en calor.

Junto a Ignacio Fernández, Nacho se ha convertido en una de las banderas de este equipo del Pata Pereyra. Sin embargo, Miramón no duda a la hora de elogiar a Nacho Fernández como el líder indiscutido del equipo, tanto en el vestuario como dentro de la cancha. “Nacho nos exige a todos porque no para de correr y tener que seguirlo nos motiva a todos a seguir corriendo”, explicó el 5 mens sana.

La campaña tripera es muy buena y ya son once los partidos sin derrotas, con cinco victorias en fila. Ese optimismo se transmite para lo que viene en un campeonato que puede ser para cualquiera. Ahí también radica la confianza del plantel albiazul. Para Miramón, el equipo está muy bien, “muy enfocados en lo que queremos y nos pide el técnico. Queremos ganar y llegar lo más lejos posible por esta camiseta. Sería ideal seguir así”, desarrolló el mediocampista, cuyo préstamo concluye a fin de año. Si continuidad en el primer semestre del 2027 es la gran prioridad de la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto.

El partido ante Newell’s se definió en suplementario, por lo que los jugadores tuvieron que sacar un extra físico y anímico. “Jugamos más tiempo de lo normal. Estábamos muy cansado pero seguimos y por suerte lo pudimos ganar”, contó Miramón, quien prometió “seguir por este camino”.

Respecto del rival, Miramón remarcó que sabían que “Newell’s es un equipo duro, que va para adelante. Nosotros estamos preparados para lo que venga y eso es bueno”. En cuanto al funcionamiento del equipo, tomó distancia de la idea generalizada de que el equipo sufrió en la parte defensiva. “Ellos llegaron pocas veces. Nosotros tuvimos varias ocasiones que no las pudimos aprovechar pero lo importante es que ganamos”, desarrolló el mediocampista con pasado en el Lille francés y en Boca Juniors.

Por último, Nacho Miramón dejó un mensaje claro. “Todos queremos ganar, tiramos para el mismo lado y eso es muy importante para el grupo”, destacó, a la vez que ratificó el plus del equipo para reponerse de las adversidades. Ante Central, le empataron y pudo ganar. Con Newell’s, dos veces le igualaron el partido pero pudo sacarlo a flore con una gran victoria. Para Miramón, esa resiliencia “es importante”. “El equipo siguió insistiendo pese a los empates. El Pata nos dice que tenemos que estar preparados, que no caigamos en un bajón si nos convierten. Es lo que hicimos ante Newell’s, quedó demostrado que este equipo está preparado para lo que sea”, concluyó el bolívares, uno de los pilares fundamentales de esta gran campaña tripera.