Miramón, una baja que el Lobo debe disimular

Queda claro que Ignacio Miramón es jerarquía para este modelo 2026 de Gimnasia que está llevando adelante una muy buena campaña. Lugarteniente de la gran figura del equipo, Nacho Fernández- el pibe de Bolívar demostró su real valía como jugador al sumar rodaje.

Luego de jugar mucho como interior derecho, su presencia en el círculo central en los últimos tres partidos -donde el Lobo sumó 7 puntos sobre 9- no solo lo convirtió en el dueño indiscutido del puesto sino en una baja difícil de reemplazar para el sábado, ya que no podrá jugar ante Banfield por la acumulación de tarjetas amarillas.

Miramón pagó con lesiones musculares su falta de rodaje en los pasos por Lille y Boca Juniors. Por eso, no pudo debutar en el inicio del Apertura y recién sumó minutos cuando reemplazó a Augusto Max en el 3-1 sobre Aldosivi en el Bosque. Titular en la derrota ante Barracas, volvió al banco para el clásico 0-0 en el Zerillo, en el que reemplazó en el segundo tiempo a Nicolás Barros Schelotto. De ahí en más fue titular ante Gimnasia de Mendoza, Rosario Central y Tigre, pero un desgarro en Victoria lo sacó de la cancha por tres partidos. En el tramo final del primer semestre solo faltó cuando Ariel Pereyra decidió preservar a algunos titulares en el partido ante Acassuso por la Copa Argentina.

En el Clausura, Miramón comenzó jugando bien abierto por la derecha en cancha de Racing, contra River Plate jugó centralizado en un esquema que apuntó mas a contener al rival y después se mantuvo como volante interior, con Mateo Seoane o Augusto Max tomando el centro del campo. Eso cambió en el complemento de la derrota ante Gimnasia de Mendoza, cuando las salidas de Max y N. N. Barros Schelotto lo devolvieron a la posición de volante central. En los triunfos ante Rosario Central y Tigre, más el empate con Argentinos Juniors, Mateo Seoane fue quien acompañó a Miramón en el círculo central.

Justamente con Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto los candidatos naturales a jugar en lugar de Nacho, aunque no hay que descartar un cambio de sistema que incluya la presencia de Marcelo Torres junto a Auzmendi, aunque la necesidad de equilibrio podría hacerle perder la titularidad a Lucas Janson. Ayer los titulares hicieron movimientos regenerativo, por lo que entre hoy y mañana el Pata Pereyra empezará a definir a los once que enfrentarán al Taladro.