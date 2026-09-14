Miramón vio la amarilla y será baja obligada

Pensando en lo que se le viene al conjunto de Ariel Pereyra, el DT mens sana culminado el encuentro con el Bicho, ya sabe que inmediatamente tendrá que poner manos a la obra para encontrar el reemplazante de uno de los hombres claves del equipo, Ignacio Miramón, que junto al capitán Ignacio “Nacho” Fernández vienen siendo de los puntos altos de Gimnasia en los últimos encuentros.

El ex mediocampista del Lille de Francia y Boca, llegó a la quinta amarilla por una protesta hacia Sebastián Martínez Beligoy cerca del final del partido y de esta manera será baja obligada cuando el Lobo reciba al Taladro de Pedro Troglio el próximo fin de semana, más precisamente el sábado a las 14:30 hs en 60 y 118. Ignacio Miramón vio su primera amarilla en el Torneo Clausura en la fecha 4, cuando el Lobo recibió a Barracas y le ganó 2-0. En la fecha siguiente, fue el primer jugador albiazul en ver el cartón amarillo en el clásico platense a los 23’. En la visita a Rosario, a quince minutos de consumarse la victoria y previo a su gol, también fue amonestado por Darío Herrera. Mientras que la cuarta llegó ante Tigre en tiempo adicionado.

Si bien tendrá varios por delante, quien pica en punta para ocupar el lugar dejado por quien lleva el dorsal 5 gimnasista, es Ignacio Seoane y en ese caso, si bien el ex Vélez viene haciendo dupla en el sector medio con Miramón, es posible que la ausencia del jugador surgido de la cantera tripera obligue a una modificación táctica. Sin embargo, también crecen las chances para Augusto Max, que con la llegada de Miramón, se vio relegado al banco de suplentes.

Este será uno de los temas principales a solucionar en Estancia Chica durante la semana para el conductor del plantel tripero, buscarle un reemplazante a uno de los integrantes de la columna vertebral de su equipo, para un duelo clave donde buscará volver a sumar de a tres ante su gente para darle valor al punto sumado en el estadio Diego Armando Maradona.

La buena noticia para Ariel Pereyra, será que podrá volver a contar con un nombre fundamental en el andamiaje mens sana para la recta final de la búsqueda de la clasificación en el grupo B.

Augusto Max podría ser el reemplazante de Miramón para recibir a Banfield

AUZMENDI SALIÓ REEMPLAZADO Y LE COLOCARON HIELO

El autor del gol en el empate en La Paternal, que sigue aportando su cuota goleadora siendo el máximo anotador tripero en el Torneo Clausura, le dejó su lugar a los 84’ a Marcelo Torres, que poco a poco comienza a tener rodaje nuevamente con la camiseta albiazul. Al ex Acassuso, Jaguares de Colombia, Olancho, Motagua y Godoy Cruz a pocos minutos de dejar el campo de juego del estadio Diego Armando Maradona se le colocó hielo en una de sus piernas donde el delantero manifestó sentir una molestia muscular.