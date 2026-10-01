Molina y Dybala no participarán de la fiesta

La Roma de Italia tomó la decisión de no permitir que sus futbolistas Nahuel Molina y Paulo Dybala viajen a la despedida del astro Lionel Messi de la Selección argentina.

El conjunto italiano puso por delante sus compromisos deportivos y logísticos, a pesar de expresar “máximo respeto” por el “10” y su “extraordinaria carrera”.

Messi se despedirá del seleccionado argentino el martes 6 de octubre, en un amistoso ante Benín en el estadio Monumental, en el que le pondrá fin a 21 años representando los colores albicelestes.

El retiro de Messi de la Selección no podrá contar con todos los campeones del mundo, como estaba programado, por decisión de la Roma, que no permitirá que Nahuel Molina y Paulo Dybala sean parte del homenaje.

En este aspecto, la Roma jugará su primer partido tras la fecha FIFA el domingo 11 de octubre, cinco días después de la despedida de Messi, en un duelo clave ante el Como para mantener la punta de la Serie A italiana.

Por otra parte, la “Loba” reconoce el motivo por el que ambos jugadores habían sido citados y decidió expresar su máximo respeto hacia el capitán argentino, además de a su extraordinaria carrera, y le deseó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que tenga “una noche especial”.

Otro futbolista campeón del mundo que no estará presente será Alejandro “Papu” Gómez.