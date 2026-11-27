A casi un día del encuentro, los simpatizantes del Pincha comenzaron a llenar lentamente las calles de Montevideo a la espera del duelo ante Palmeiras por la final de la Copa Libertadores que se jugará este sábado a partir de las 17.

Con camisetas, banderas y distintivos albirrojos, los primeros grupos de hinchas de Estudiantes ya se dejan ver en distintos puntos de la capital uruguaya anticipando una masiva movilización desde La Plata y distintos puntos del país para acompañar al equipo en busca de una nueva consagración continental.

La final que se jugará en Montevideo tiene una fuerte carga histórica para la institución platense. En ese mismo estadio, hace 58 años, el Pincha conquistó su primera Copa Libertadores precisamente frente al conjunto paulista tras imponerse en el partido desempate de 1968.

Ahora, mientras se aguarda el grueso de la caravana albirroja que cruzará hacia Uruguay durante la madrugada y la mañana del sábado, Montevideo empieza a tomar color rojo y blanco en la cuenta regresiva hacia un partido que paraliza al mundo pincharrata.

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