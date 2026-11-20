Con el Torneo Clausura como único objetivo, River continúa con la preparación para el cruce ante Lanús por los octavos de final. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio trabaja con la mira puesta en el domingo y, en medio de la compleja situación que atraviesa el Club, recibió una noticia alentadora: el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió reducir la sanción de Gonzalo Montiel.

El Millonario había presentado un escrito formal para solicitar la revisión de la pena de tres fechas que recibió el defensor tras su expulsión en el Superclásico. El Tribunal dio lugar al pedido y reconsideró la sanción, aunque no llegó a reducirla a una sola jornada, como pretendían en Núñez. De esta manera, Montiel todavía deberá cumplir una fecha más y no estará disponible para el partido ante el Granate.

La resolución, de todos modos, representa un alivio para River pensando en lo que viene. Si el equipo logra superar a Lanús y meterse en los cuartos de final, el campeón del mundo podrá volver a estar a disposición de Ponzio. Mientras tanto, Giovanni González será el encargado de ocupar el lateral derecho en el duelo eliminatorio.

Por otro lado, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Fausto Vera. El volante intensificó los trabajos durante los últimos días y busca dejar atrás la tendinitis en el pie derecho que lo mantiene al margen. Si bien mostró avances en la recuperación, todavía no recibió el alta médica y su presencia ante Lanús continúa en duda.

En el resto de la formación, Lautaro Rivero aparece como una de las certezas. El defensor se perfila para ocupar un lugar en la zaga central por encima de Lucas Martínez Quarta, en una decisión que, por el momento, no genera mayores interrogantes para el entrenador.

River encara la recta final de la preparación con la intención de llegar en las mejores condiciones al cruce frente a Lanús. Con una modificación en la sanción de Montiel que no alcanza para tenerlo el domingo y la expectativa por Vera, Ponzio todavía espera resolver los últimos detalles de la formación.

Con estos condimentos, y a falta de dos entrenamientos antes del cruce ante el conjunto del sur del gran Buenos Aires, los once que pondría en cancha Leonardo Ponzio serían: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.