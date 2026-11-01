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Morena Beltrán explotó en vivo contra los plateístas de Estudiantes: “No se puede trabajar”

Por Redacción

La periodista hizo un descargo al aire durante el partido ante Instituto, en el Estadio UNO. Su compañero, el relator Juan Pablo Marrón, también mencionó insultos y amenazas desde las tribunas.

Un momento de tensión se vivió durante la transmisión de ESPN Premium del partido entre Estudiantes e Instituto, cuando la periodista Morena Beltrán denunció que estaba recibiendo insultos por parte de plateístas del Pincha.

El episodio ocurrió a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Instituto se imponía por 1 a 0. En medio del relato, Beltrán interrumpió a su compañero Juan Pablo Marrón para expresar su malestar por lo que sucedía desde las tribunas.

VIDEO | El enojo de Morena Beltrán contra la platea de Estudiantes

“Perdón, Juan Pablo. La falta de respeto no es tolerable. Todo bien con la gente que tenga sus críticas con el arbitraje, pero las faltas de respeto no son tolerables”, manifestó al aire.

Luego, visiblemente molesta, agregó: “Como si tuviera algo que ver. Gente grande, padres de familia, realmente. No se puede trabajar de esta manera”.

Por su parte, Marrón también se refirió a la situación y describió el clima que se vivía en el estadio: “Insultando a mujeres y hombres sin distinción y amenazando. Momento de dificultad acá en la cancha de Estudiantes”.

La situación quedó expuesta durante la transmisión del encuentro y generó repercusiones por el reclamo de la periodista ante los agravios recibidos mientras realizaba su trabajo.

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