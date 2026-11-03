Morena Beltrán volvió a hablar de los insultos en UNO: “No voy a denunciar a nadie”

La periodista aclaró en sus redes sociales que no tiene abogada ni piensa iniciar acciones legales por lo ocurrido durante el partido ante Instituto. También contó cómo vivió los agravios que recibió desde la tribuna y explicó por qué decidió poner un límite.

Morena Beltrán volvió a referirse a los insultos que recibió durante la transmisión del partido entre Estudiantes e Instituto, disputado el sábado en el estadio Jorge Luis Hirschi. A través de sus redes sociales, la periodista desmintió que tenga una abogada o que vaya a denunciar a los simpatizantes que la agredieron verbalmente.

“No tengo abogada ni voy a denunciar a nadie. No inventen boludeces. ¡Abogada voy a necesitar para denunciar a los que inventan estas boludeces!”, escribió, en respuesta a las versiones que circularon después del episodio.

El sábado, durante el empate 3 a 3 entre el Pincha y el conjunto cordobés, Beltrán había interrumpido por unos minutos la transmisión de ESPN Premium para reclamar por los agravios que recibía desde la tribuna. “La falta de respeto no es tolerable. Todo bien con que tengan críticas contra el arbitraje. Gente grande. Padres de familia. No se puede trabajar de esta manera”, expresó al aire.

Este domingo, la periodista también compartió una reflexión más extensa sobre lo ocurrido y describió el clima que se vivió alrededor de la cabina. Aclaró que había comentado otros partidos de Estudiantes durante el año sin inconvenientes y que no interpretó lo sucedido como un ataque personal, aunque consideró necesario marcar un límite.

“Llegó un momento que varios se encolumnaron en la puerta de la cabina y hablaron con un nivel de odio, de que me iban a matar, desde la c... de tu madre y ahí escalando todo. Gente grande”, contó.

Beltrán dijo que la situación la impactó por la edad de quienes la insultaban y por el nivel de agresividad. “Llegó un momento que ya era tanta la humillación, la denigración, la falta de respeto, que me parecía pertinente poner un límite. Obviamente que el tono estaba subido, pero les pedí por favor que la corten, estamos todos locos. Nosotros venimos acá a hacer nuestro trabajo”, explicó.

También reconoció que el episodio la angustió y que le costó continuar con su tarea: “Se me notaba que se me quebraba un poco la voz de la bronca y de la impotencia. Entiendo que hoy está todo muy al límite”.

Por último, reflexionó sobre el clima que atraviesa el fútbol argentino y sostuvo que intentará seguir enfocada en el análisis del juego. “No existe más perder en el fútbol argentino, nos pasó con la final del mundo. O ganás o cualquier otro resultado está condicionado y es triste que así sea. Desde mi lugar intento seguir hablando del juego y lo voy a seguir intentando”, concluyó.