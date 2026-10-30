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El mediocampista entrenó otra vez diferenciado

Moreno es una incógnita y Ponzio ensaya variantes

river volvió a trabajar, mientras ponzio define el once titular / @river

Por Redacción

La salida de Aníbal Moreno a los 17’ del duelo con Racing encendió las alarmas en el Millonario en ese momento y se transformó en un verdadero dolor de cabeza para Leonardo Ponzio en la previa del Superclásico.

A lo largo de la semana, el ex mediocampista de Newell’s, Racing y Palmeiras no pudo trabajar a la par del resto del plantel y hoy por hoy estaría más afuera que adentro del trascendental choque frente al Xeneize.

De confirmarse en las próximas horas la baja del futbolista catamarqueño, la única variante que tiene el DT riverplatense en ese sector es la del juvenil Lucas Silva, quien ingresó en reemplazo de Moreno frente a la Academia.

Sin embargo, ante un partido de esta trascendencia, Ponzio duda de si jugársela o no por el surgido de la cantera millonaria y darle la responsabilidad de tener que afrontar la labor de marcar en un mediocampo xeneize que tendrá a nombres con experiencia como Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado que si bien es joven ya está asentado desde hace tiempo en la zona media azul y oro. Por eso podría modificar el esquema para el enfrentamiento del domingo a las 15:00 hs en la Bombonera.

La idea que comenzó a manejar el entrenador de 44 años, es la de sumar un nombre más a la mitad de la cancha para que le de una mano al pibe de 19 años, pero sin tocar los tres delanteros, que a lo sumo podrían tener la salida de Galván por un nombre que le de mayor retroceso por las bandas. Otra opción, que corre con menos chances, es la de apelar a una línea de tres defensores y adelantar unos metros a Acuña, que ya sabe lo que es cumplir esa función en la cancha.

Por ahora, Ponzio intenta armar el rompecabezas que le generó la lesión de Moreno, a quien le prende velas para que pueda estar.

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