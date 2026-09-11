Moreno otra vez descartado por una lesión lumbar

Aníbal Moreno volverá a ser baja para River de cara al partido de mañana ante Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura. El mediocampista central, que había tenido buenas presentaciones en las primeras jornada del certamen, fue diagnosticado con una discopatía lumbar y con este serán tres los partidos que se perderá en el Millonario (ya no estuvo ante Banfield e Independiente Rivadavia).

Desde que asumió, Leonardo Ponzio la conducción interina del Millonario, no pudo utilizar al ex Palmeiras precisamente por el dolor que padecía en la espalda. Es por eso que de cara al partido de mañana ante el Decano tucumano tomará su lugar nuevamente el ex Argentinos, Fausto Vera.

El último partido que jugó Moreno en River fue el pasado 26 de agosto, en la eliminación ante Independiente Santa Fe por penales en la Copa Sudamericana.

Después de los estudios a los que fue sometido, desde el cuerpo médico de River, no dieron plazos para un posible regreso a las canchas del jugador de 27 años.

La lesión está vinculada con el desgaste o la degeneración de los discos invertebrales de la parte baja de la espalda.

El tratamiento tiene consiste en tareas de kinesiología y una rehabilitación progresiva.

A medida que sea exigido, se evaluará como responde y el rumbo de la recuperación.

El próximo partido del Millonario tendrá lugar mañana a partir de las 17:30 ante Atlético Tucumán, en el estadio Monumental José Fierro. Para dicho encuentro, Leonardo Ponzio tiene previsto repetir los once que utilizó en su estreno y contra la Lepra mendocina, en la jornada pasada.

De todos modos, habrá que esperar la práctica de hoy para conocer el once titular y el resto de los jugadores que viajarán a la provincia de Tucumán.

De esta manera, y de no surgir ningún contratiempo, River formaría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tomás Galván, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.